Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, een dag die over het algemeen in het teken staat van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit voor vrouwen overal ter wereld, wil Belgisch modehuis Mayerline Brussels specifiek het gesprek aangaan over vrouwen en leeftijdsdiscriminatie en 50+ vrouwen in de kijker zetten.

Het thema van de Internationale Vrouwendag is dit jaar Embrace Equity. Equity, dat vrij vertaald 'eigenwaarde' betekent, gaat nog een stap verder dan het begrip gelijkheid en streeft naar gelijkwaardigheid. En net die eigenwaarde wil voor veel vrouwen wel eens aan het wankelen gaan, zeker wanneer ze de 50 voorbij zijn. Met 'Embrace Age' geeft Mayerline Brussels vijf prachtige vrouwen mee een stem om ageism in de mode, in de media en op de werkvloer aan te kaarten.

Greet Rouffaer, actrice (64): "Wij, als vrouwen, verdienen het om onszelf in de kijker te zetten. Veel vrouwen hebben met het ouder worden de neiging om zich beetje bij beetje te verbergen. En dan denk ik altijd: waarom? Of je nu kinderen hebt grootgebracht, een succesvolle carrière achter de rug hebt of beide... Vrouwen van boven de vijftig hebben zoveel levenservaring. Daarom zou ik zelf ook graag meer dames in de media zien, die hun rimpels niet willen uitgommen. Weg met de filters en tientallen lagen make-up, want iedereen wordt ouder. Of je het nu wilt of niet. Het leven tekent je als mens. En dat vind ik net zo schoon! Waarom zou je dat willen wegstoppen? Het leven zorgt voor krassen op je ziel en dat is zichtbaar."

Trots op wie we zijn

Mayerline Brussels is met deze campagne niet aan haar proefstuk toe. Het merk omarmt sinds haar ontstaan de mature vrouw en lichamen met levenservaring. Want een vrouwenlichaam, élk lichaam, verandert doorheen een leven. Mayerline Brussels legt daarom eerst en vooral een sterke focus op vakmanschap én de perfecte pasvorm, in plaats van op trends. Het zijn de fit en de snit die een kledingstuk als gegoten laten zitten. Het modemerk past haar pasvorm zo aan, dat het kleding biedt voor vrouwen in elke fase van hun leven en voor alle verschillende rollen die ze spelen. Vrouwen hoeven zich niet te kleden naar hun leeftijd, wél moeten ze dingen kunnen aantrekken waarin ze zich goed voelen, omdat deze hun lichaam respecteren.

© Mayerline

Katrien De Cannière, Marketing Manager bij Mayerline: 'Laten we ophouden met vrouwen boven de 50 te betuttelen en laten we hen zichtbaar maken. Het leven is bevrijdend eens het juk van streven naar eeuwige jeugd is afgeworpen. Deze campagne is een oproep aan alle vrouwen om naar buiten te treden. Om zichzelf te omarmen. Want wie gezien en gehoord wil worden om haar waarde, moet zich ook zichtbaar durven maken.'

Christel Van Dyck, radiopresentatrice (62): "Jammer genoeg is het zo dat wij, vrouwen van boven de vijftig, 'onzichtbaar' zijn en zo goed als niet vertegenwoordigd worden in de media.Zo voel je op een bepaalde leeftijd dat je niet meer gevraagd wordt voor bepaalde televisieprogramma's,ook in radioprogramma's komen vrouwen boven de vijftig minder aan bod. Nochtans zijn we met veel en ik denk dat veel vrouwen zich zeer graag vertegenwoordigd zouden zien door vrouwen van hun eigen leeftijd. De media hebben daar een zeer belangrijke rol in. Door meer vrouwen van boven de vijftig te tonen en aan het woord te laten, kunnen zij het signaal geven dat wij maatschappelijk niet uitgespeeld zijn. Diversiteit is een belangrijk begrip, alleen geldt dat blijkbaar niet als het over leeftijd gaat, en als zeker niet als het vrouwen betreft. Ik ben ontzettend fier op wie ik ben en op wat ik bereikt heb. Ik ben ervan overtuigd dat ik op mijn pad nog heel wat mooie dingen zal tegenkomen. Aan het huidige beeld moet dus gesleuteld worden, maar dat begint ook bij je eigen mindset. Positief in het leven blijven staan, is daarbij het allerbelangrijkste."

Het thema van de Internationale Vrouwendag is dit jaar Embrace Equity. Equity, dat vrij vertaald 'eigenwaarde' betekent, gaat nog een stap verder dan het begrip gelijkheid en streeft naar gelijkwaardigheid. En net die eigenwaarde wil voor veel vrouwen wel eens aan het wankelen gaan, zeker wanneer ze de 50 voorbij zijn. Met 'Embrace Age' geeft Mayerline Brussels vijf prachtige vrouwen mee een stem om ageism in de mode, in de media en op de werkvloer aan te kaarten.Mayerline Brussels is met deze campagne niet aan haar proefstuk toe. Het merk omarmt sinds haar ontstaan de mature vrouw en lichamen met levenservaring. Want een vrouwenlichaam, élk lichaam, verandert doorheen een leven. Mayerline Brussels legt daarom eerst en vooral een sterke focus op vakmanschap én de perfecte pasvorm, in plaats van op trends. Het zijn de fit en de snit die een kledingstuk als gegoten laten zitten. Het modemerk past haar pasvorm zo aan, dat het kleding biedt voor vrouwen in elke fase van hun leven en voor alle verschillende rollen die ze spelen. Vrouwen hoeven zich niet te kleden naar hun leeftijd, wél moeten ze dingen kunnen aantrekken waarin ze zich goed voelen, omdat deze hun lichaam respecteren.Katrien De Cannière, Marketing Manager bij Mayerline: 'Laten we ophouden met vrouwen boven de 50 te betuttelen en laten we hen zichtbaar maken. Het leven is bevrijdend eens het juk van streven naar eeuwige jeugd is afgeworpen. Deze campagne is een oproep aan alle vrouwen om naar buiten te treden. Om zichzelf te omarmen. Want wie gezien en gehoord wil worden om haar waarde, moet zich ook zichtbaar durven maken.'