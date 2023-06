Op zondag 18 juni vieren de Belgische floristen de Dag van het Eenzame Boeket. De Vlaamse snijbloementelers haken in op deze bloemenfeestdag en zullen ook boeketten met typische bloemen van bij ons verstoppen.

De Dag van het Eenzame Boeket, de derde zondag van juni, bestaat al sinds 2015 in België. Floristen verstoppen die dag op eigen initiatief prachtige boeketten met een briefje, waarop de vinder wordt uitgenodigd het boeket mee naar huis te nemen. De Koninklijke Unie van de Floristen zet zijn schouders mee onder deze actie ter ondersteuning van de bloemenwinkels. Het oorspronkelijke idee komt overgewaaid uit Groot-Brittannië, waar een vrouw ermee startte om op een dag zomaar bloemen op straat neer te leggen om passanten te plezieren.

Ook telers doen mee

Dit jaar zullen ook Vlaamse snijbloementelers deelnemen aan de actie en ook zelf boeketjes neerleggen. Een van hen is Koen De Nijs uit Erpe-Mere. Hij kweekt meer dan 35 variëteiten anjers. Koen: "We zitten momenteel op en top in het seizoen van de snijbloemen en hebben het erg druk. Het ideale moment dus om ons aanbod te tonen aan de consument." Koen zal gemengde anjerboeketjes samenstellen en neerleggen in de regio van Erpe- Mere en Lede. "Wie niet bij de gelukkigen is, hoeft niet te treuren. Aan ons bedrijf in de Bossestraat in Erpe-Mere verkopen we ook boeketjes in ons 'anjerkot'". De bloemen zijn van topkwaliteit. Koen: "De vakkennis werd ons met de paplepel meegegeven. Ik ben al de derde generatie van anjertelers en mijn zoon staat ook al te popelen om mee in het bedrijf te stappen."

VLAM zet de Dag van het Eenzame Boeket graag in de kijker en maakte deze campagnevideo.

Dit zijn de bloemen die gebruikt worden in het Eenzaam Boeket, telkens in andere combinaties:

Anjer : De kleuren van deze goddelijke bloem hebben elk hun eigen, unieke betekenis.

: De kleuren van deze goddelijke bloem hebben elk hun eigen, unieke betekenis. Pioen : Een veelzijdige bloeier die liefde, geluk en gezondheid brengt.

: Een veelzijdige bloeier die liefde, geluk en gezondheid brengt. Gladiool : Deze eyecatcher wordt tot wel anderhalve meter lang.

: Deze eyecatcher wordt tot wel anderhalve meter lang. Calla : Sinds de oudheid een geluksbloem, omdat het bloemblad lijkt op een kelk waaruit je drinkt.

: Sinds de oudheid een geluksbloem, omdat het bloemblad lijkt op een kelk waaruit je drinkt. Roos : Een frêle bloem met een romantische reputatie: het symbool van de liefde.

: Een frêle bloem met een romantische reputatie: het symbool van de liefde. Gerbera : Een vrolijke bloem met een simpele vorm, zoals een kind ze tekent.

: Een vrolijke bloem met een simpele vorm, zoals een kind ze tekent. Lelie : Sereen, romantisch of modern: met lelies creëer je iedere sfeer.

: Sereen, romantisch of modern: met lelies creëer je iedere sfeer. Alstroemeria : De Incalelie zorgt voor een langdurige vriendschap.

: De Incalelie zorgt voor een langdurige vriendschap. Zonnebloem : Symbool voor zon en liefde: dé zomerbloem bij uitstek.

: Symbool voor zon en liefde: dé zomerbloem bij uitstek. Vingergras : De bruine pluimen van dit siergras zijn heerlijk aaibaar.

: De bruine pluimen van dit siergras zijn heerlijk aaibaar. Solidago of guldenroede : Met haar gele tinten is deze bloem altijd het zonnetje in huis.

: Met haar gele tinten is deze bloem altijd het zonnetje in huis. Hortensia: De grote bollen stervormige bloemen roepen een landelijke sfeer op.

Wees op 18 juni dus alert en wie weet word jij de trotse vinder van een Eenzaam Boeket! Deel je vondst op sociale media met #dagvanheteenzameboeket, #groenvanbijons of #wordookeengever.

De Dag van het Eenzame Boeket, de derde zondag van juni, bestaat al sinds 2015 in België. Floristen verstoppen die dag op eigen initiatief prachtige boeketten met een briefje, waarop de vinder wordt uitgenodigd het boeket mee naar huis te nemen. De Koninklijke Unie van de Floristen zet zijn schouders mee onder deze actie ter ondersteuning van de bloemenwinkels. Het oorspronkelijke idee komt overgewaaid uit Groot-Brittannië, waar een vrouw ermee startte om op een dag zomaar bloemen op straat neer te leggen om passanten te plezieren.Dit jaar zullen ook Vlaamse snijbloementelers deelnemen aan de actie en ook zelf boeketjes neerleggen. Een van hen is Koen De Nijs uit Erpe-Mere. Hij kweekt meer dan 35 variëteiten anjers. Koen: "We zitten momenteel op en top in het seizoen van de snijbloemen en hebben het erg druk. Het ideale moment dus om ons aanbod te tonen aan de consument." Koen zal gemengde anjerboeketjes samenstellen en neerleggen in de regio van Erpe- Mere en Lede. "Wie niet bij de gelukkigen is, hoeft niet te treuren. Aan ons bedrijf in de Bossestraat in Erpe-Mere verkopen we ook boeketjes in ons 'anjerkot'". De bloemen zijn van topkwaliteit. Koen: "De vakkennis werd ons met de paplepel meegegeven. Ik ben al de derde generatie van anjertelers en mijn zoon staat ook al te popelen om mee in het bedrijf te stappen." VLAM zet de Dag van het Eenzame Boeket graag in de kijker en maakte deze campagnevideo.Dit zijn de bloemen die gebruikt worden in het Eenzaam Boeket, telkens in andere combinaties:Wees op 18 juni dus alert en wie weet word jij de trotse vinder van een Eenzaam Boeket! Deel je vondst op sociale media met #dagvanheteenzameboeket, #groenvanbijons of #wordookeengever.