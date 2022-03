Een Belg op de vier heeft ooit al online een maaltijd met levering besteld. Dat meldt sectororganisatie Comeos woensdag.

"Voor corona had een Belg op de acht ooit al eens een maaltijd online besteld. Sinds de lockdown is dat aantal spectaculair gestegen tot een Belg op de vier", klinkt het in een persbericht van de federatie voor handel en diensten. Het gaat om bestellingen via een 'delivery platform'.

Zowat 3 miljoen Belgen maken gebruik van de diensten van pakweg Deliveroo of Uber Eats, aldus Comeos, dat de cijfers bundelde in een brochure. In Brussel zijn 1.300 restaurants verbonden aan leveringsplatformen. In Vlaanderen zijn er dat 1.050 en in Wallonië 550. Dankzij het leveren tijdens de coronapandemie konden ze omzet genereren toen de restaurants gesloten waren, klinkt het.

De sector biedt werk aan meer dan 19.000 koeriers. Voor negen op de tien is het een bijverdienste en 82 procent verdient minder dan 3.000 euro op jaarbasis.

Betere bescherming

Comeos benadrukt het aantal koeriers voor wie het een bijverdienste is en stelt dat de sector moet kunnen werken met zowel zelfstandigen als werknemers. "Pieken in het weekend lenen zich vaak beter om met zelfstandigen te werken. Wij vinden het goed dat er in de Arbeidsdeal daartoe specifieke criteria in de wet bepaald worden, en dat voortaan een arbeidsongevallenverzekering voor alle koeriers verplicht zal zijn", zegt Klaas Soens van Comeos in het persbericht.

De federale regering besliste vorige maand een arbeidsdeal, met daarin ook maatregelen voor een betere bescherming van pakweg fietskoeriers. Het gaat onder meer over een arbeidsongevallenverzekering. De vakbond ACV United Freelancers en het Koerierscollectief plaatsten eerder deze maand wel een pak vraagtekens bij het akkoord: "goed bedoeld, maar uiteindelijk een flop", luidde het verdict.

