Anne Vanderdonckt observeert de maatschappij, haar evoluties, haar vooruitgang, haar inconsistenties. Ze deelt met u haar twijfels, haar vragen, haar enthousiasme. En als ze ergens de draak mee steekt, dan is het met zichzelf.

En dan is er opeens dat gevoel van trop is teveel. Te veel kleren, te veel spullen, te veel glazen en borden in overvolle kasten, zodat je niet meer weet wat erin zit. Dat je de schaal onderaan niet meer gebruikt omdat er zo veel opgestapeld staat, dat je alles moet weghalen. Te veel eten dat in de vuilbak belandt, blozende appelen verkocht tegen premiumprijzen, die melig en smakeloos blijken... Mijn vuilbak puilt uit. En ik word misselijk.

De pandemie gaf de aanzet: waarom al die jasjes die hangen te demoderen in de kast, terwijl ik almaar vaker voor het comfort van een trui opteer? Waarom al die muiltjes, terwijl ik bijna altijd sneakers of laarsjes draag?

Nog tijdens de pandemie, en dankzij een verhuizing naar het platteland (daar waar boerderijen zijn, velden, piepkleine vogeltjes en dikke tractoren), ben ik beginnen winkelen bij de korte keten, althans voor een deel. Ik heb de echte smaak herontdekt van peren, courgetten en confituur. Tegen een correcte prijs. Met als toemaatje de gratis glimlach van de lokale handelaar.

Duurzaam leven zoals het hoort, laten we eerlijk zijn, ik slaag er niet in, maar streef er wel naar. Met de nodige realiteitszin. Zonder dat schuldgevoel waarmee een te streng dieet gepaard gaat: waarbij je bij de eerste gelegenheid zwicht voor wat verboden is en het algauw een obsessie wordt. Dus ja, ik laat me van tijd tot tijd verleiden tot een fishburger en frieten met mayonaise in een bewust lelijke fastfoodketen en ik mijd dat regressieve pleziertje niet. Wat zou het anders voor zin hebben?

We zijn met velen die het besef delen dat de dingen moeten veranderen. Meteen! En dat elke steen, hoe klein ook, die bijdraagt tot een meer duurzame wereld, belangrijk is. Net zoals we met velen zijn met een voldoende kritische geest om niet blind te geloven in al die groene, duurzame, sustainable labels, die uit het niets opduiken. He, heeft dit kledingmerk plots zijn productieproces omgegooid, en dat tegen diezelfde lage prijs? Toon ons het loonbriefje van de naaistertjes maar eens, hun leeftijd ook, en hun werkomstandigheden... Marketingstunt of de echte wil om iets te doen, via een reëel beleid? Telkens opnieuw moet de vraag worden gesteld.

Om die vraag te beantwoorden zijn we in april, tegelijk met de nieuwe lay-out, met een rubriek gestart in onze rechtspagina's, die de duurzaamheid van een concept of een trend ontleedt. Maar het is zeker niet de enige plek in dit magazine waar we ons op die manier engageren (en ook niet voor het eerst).

Daarmee treden we de inspanningen bij die Roularta, de grote persgroep die dit blad uitgeeft, onderneemt als bedrijf dat alles in het werk stelt voor een groenere en duurzamere wereld.

