Kreeg jij al te maken met leeftijdsdiscriminatie?

In het Engels noemen ze het 'ageism', benadeeld worden omwille van je leeftijd, of het nu op het werk is of in andere omstandigheden. Heb jij dat ooit ondervonden?

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© iStock

Deel jouw ervaringen met ons. Laat ze ons kennen voor 1 februari 2020. Mail naarann.heylens@plusmagazine.be Deel jouw ervaringen met ons. Laat ze ons kennen voor 1 februari 2020. Mail naarann.heylens@plusmagazine.be