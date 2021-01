Natuurpunt organiseert op zaterdag 30 en zondag 31 januari een nieuwe editie van "Het Grote Vogelweekend". De natuurorganisatie roept iedereen op om gedurende een kwartier of meer de vogels in de tuin of op het terras te tellen. Scholen kunnen deze week al vogels tellen op de speelplaats en hun tellingen doorgeven aan Natuurpunt.

Al sinds 2001 organiseert Natuurpunt het vogelweekend. Bedoeling van "de grootste vogeltelling in Vlaanderen" is te weten hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken en welke soorten het goed of minder goed doen.

Vorig jaar werden er 858.780 vogels geteld in bijna 31.000 tuinen en op meer dan 200 scholen. De koolmees werd het vaakst gezien, voor de huismus en de kauw. In de gemiddelde tuin zaten 23 vogels van 8 verschillende soorten.

Natuurpunt stelt op zijn website foto's en beschrijvingen van de vaakst voorkomende vogels ter beschikking. Het is de bedoeling dat je minstens een kwartier rondkijkt en per soort noteert hoeveel verschillende vogels je zag. Overvliegende vogels tellen niet mee.

In Franstalig België vindt het vogeltelweekend (georganiseerd door Natagora) plaats op 6 en 7 februari.

Hoe tel je op de juiste manier? Maak je tuin of terras vogelvriendelijk: voorzie goed vogelvoer en proper water voor én na de vogeltelling.

Neem dit tellijstje en je verrekijker (niet noodzakelijk) bij de hand en bekijk de vogels in je tuin of op je terras gedurende 15 minuten.

Noteer per soort het aantal verschillende vogels dat je tijdens jouw telling zag en geef ze in op deze website vanaf 30 januari 2021.

Tel je nog een keer op een ander tijdstip tijdens het weekend? Geef dan een nieuwe telling door. Overvliegende vogels tellen niet mee.

Meer info : www.natuurpunt.be/het-grote-vogelweekend

