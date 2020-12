Van 1 t/m 14 december kon gestemd worden op de 20 genomineerde woorden voor het Woord van het Jaar 2020. Dat deden bijna 25.000 mensen. 'Knuffelcontact' kwam als overwinnaar uit de bus.

Met 53,3 % van de stemmen is knuffelcontact winnaar van deze verkiezing en gaat het woord de geschiedenis in als het Woord van het Jaar 2020.

De top drie van 2020:

1. knuffelcontact: 'persoon, buiten de eventuele leden van je gezin, met wie je nauw (fysiek) contact mag hebben, m.n. tijdens de coronacrisis'

2. covidioot: scheldwoord voor iemand die de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 volstrekt negeert

3. hoestschaamte: schaamte die iemand ervaart als hij hoest in het gezelschap van anderen, die weleens zouden kunnen denken dat hij een ziekte heeft en anderen kan besmetten

In Nederland is met 29,8 % van de stemmen het woord anderhalvemetersamenleving het Woord van het Jaar 2020. Definitie van anderhalvemetersamenleving: 'samenleving die zo is ingericht dat burgers in de publieke ruimte en in publiek toegankelijke locaties ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren, m.n. ter voorkoming van virusepidemieën'.

Winnaars in Vlaanderen tijdens de voorgaande jaren waren: winkelhieren (2019), moordstrookje (2018), koesterkoffer (2017), samsonseks (2016), kraamkost (2015), flitsmarathon (2014), selfie (2013), frietchinees (2012), stoeproken (2011), tentsletje (2010), ontvrienden (2009), swaffelen (2008) en bokitoproof (2007).

Met 53,3 % van de stemmen is knuffelcontact winnaar van deze verkiezing en gaat het woord de geschiedenis in als het Woord van het Jaar 2020.De top drie van 2020:1. knuffelcontact: 'persoon, buiten de eventuele leden van je gezin, met wie je nauw (fysiek) contact mag hebben, m.n. tijdens de coronacrisis'2. covidioot: scheldwoord voor iemand die de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 volstrekt negeert3. hoestschaamte: schaamte die iemand ervaart als hij hoest in het gezelschap van anderen, die weleens zouden kunnen denken dat hij een ziekte heeft en anderen kan besmettenIn Nederland is met 29,8 % van de stemmen het woord anderhalvemetersamenleving het Woord van het Jaar 2020. Definitie van anderhalvemetersamenleving: 'samenleving die zo is ingericht dat burgers in de publieke ruimte en in publiek toegankelijke locaties ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren, m.n. ter voorkoming van virusepidemieën'.Winnaars in Vlaanderen tijdens de voorgaande jaren waren: winkelhieren (2019), moordstrookje (2018), koesterkoffer (2017), samsonseks (2016), kraamkost (2015), flitsmarathon (2014), selfie (2013), frietchinees (2012), stoeproken (2011), tentsletje (2010), ontvrienden (2009), swaffelen (2008) en bokitoproof (2007).