Het is pover gesteld met de klanttevredenheid bij bpost. Zes op de tien Vlamingen hebben vorig jaar problemen ondervonden bij de ontvangst of verzending van brieven. Ook de pakjesdienst scoort op zowat alle vlakken slechter dan de concurrentie. Dat blijkt uit een onderzoek van Test Aankoop.

Test Aankoop hield een steekproef bij zo'n 2.100 Belgen. Liefst 49 procent van hen geeft aan dat het in de voorafgaande twaalf maanden minstens één keer fout liep bij het verzenden of ontvangen van hun post. In de meeste gevallen wordt de envelop in de verkeerde bus gedropt (30 procent), is de levering meer dan een week te laat (28 procent) of komt de brief zelfs nooit aan (22 procent).

Daarnaast scoort bpost slechter bij de levering van pakjes dan zijn concurrenten. Alleen op het vlak van stiptheid doet één andere speler het slechter.

Bpost zegt zich niet te herkennen in de resultaten. 'In de eerste helft van dit jaar is 96,4 procent van de priorbrieven tijdig geleverd en 99,2 procent van de non-priorpost. En 97,5 procent van alle pakjes wordt uitgereikt binnen de dag dat ze in ons netwerk komen', reageert woordvoerster Barbara Van Speybroeck in de kranten.