De keuringscentra gaan volgende week opnieuw open voor de periodieke keuring van personenwagens. De periodieke keuringen kunnen hervatten op maandag 4 mei, zo valt af te lezen op de website van GOCA Vlaanderen.

De keuringscentra besloten op 17 maart de deuren te sluiten omwille van de coronacrisis. De geldigheid van de keuringsattesten van personenwagens werd toen verlengd met vier maanden.

Op 25 maart kwam er een eerste beperkte heropening, met name voor herkeuringen en voor de keuring van bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen en prioritaire voertuigen. Sinds maandag 20 april is ook de keuring van tweedehandswagens en bestelwagens hervat. En ook landbouwvoertuigen kunnen sindsdien opnieuw gekeurd worden. De keuringscentra hanteren daarbij speciale veiligheidsmaatregelen. Zo stapt de klant bij het begin van de keuring uit het voertuig en gaat via de buitenzijde van het gebouw naar de uitgang. De medewerkers gebruiken tijdens de keuring handschoenen en mondmaskers.

Vanaf volgende week wordt ook de periodieke keuring van personenwagens, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen hervat, zo valt af te lezen op de website van GOCA Vlaanderen. Om een grote toeloop te vermijden, is beslist om de keuringsbewijzen te verlengen tot 4 november. "Voertuigen die tussen 13 maart en 3 juni naar de keuring moesten gaan, hebben een verlengde geldigheid tot en met 4 november 2020. Er is dus geen haast om je voertuig meteen te laten keuren", staat op de website. Aan klanten wordt gevraagd om te wachten op een nieuwe uitnodiging, om zo de keuring gespreid te laten verlopen.

De bijzondere veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 blijven geldig: er wordt uitdrukkelijk gevraagd om alleen (zonder passagiers) te komen, met de bankkaart te betalen en de maatregelen rond 'social distancing' te respecteren.

