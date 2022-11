Kazerne Dossin, het memoriaal, museum en onderzoekscentrum over Holocaust en Mensenrechten in Mechelen, houdt donderdag haar tiende portrettenceremonie. Daarin krijgen opnieuw 210 mensen die vanuit Mechelen werden gedeporteerd een gezicht. Kazerne Dossin blijft verder zoeken naar de 4.939 foto's van mensen die tot op vandaag geen gezicht kregen.

Tijdens de Portrettenceremonie worden elk jaar de Holocaustslachtoffers die vanuit Mechelen werden gedeporteerd herdacht. Vanuit Mechelen werden 25.843 mensen naar verschillende kampen gebracht, velen van hen keerden nooit terug. De voorbije jaren konden 20.904 mensen worden geïdentificeerd met een foto. 4.939 anderen kregen nog geen gezicht.

Sinds 2013 worden elk jaar nieuw gevonden foto's toegevoegd aan de portrettenmuur dankzij de campagne 'Geef ze een gezicht'. Voor het eerst is het aantal silhouetten lager dan 5.000. Kazerne Dossin blijft echter zoeken naar die foto's, die de herinnering levend houden aan de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Dit is mogelijk dankzij het engagement van het onderzoeksteam, van de partnerinstellingen, van vele familieleden, vrienden, oud-klasgenoten en buren van de slachtoffers, van individuele onderzoekers, archivarissen en vrijwilligers.

Tijdens de zoektocht naar foto's komen vaak ongekende verhalen naar boven. Dit jaar gaat het om het verhaal van Aron Luksenberg. In tegenstelling tot wat de autoriteiten meedeelden, stierf de jongen niet eind april 1943 in Auschwitz. Dat ontdekte Jo Peeters, curator van het Huis van het Belgisch-Frans Verzet.

Aron Luksenburg © G.F. Kazerne Dossin

De jongen sprong uit Transport XX en werd vervolgens opgevangen in de abdij van Bierbeek. Hij werd gesmokkeld naar Waver, dook onder en werd na de oorlog geadopteerd. Hij was de enige van zijn familie die de oorlog overleefde. Tijdens het onderzoek kwam een foto van Aron te voorschijn. Dankzij Jo Peeters kreeg Aron Luksenberg terug een gezicht.

De Portrettenceremonie vindt donderdagavond plaats in Kazerne Dossin.

