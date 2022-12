Heb je een kat rondlopen en wil je de feesten gezellig maken met een fraai versierde kerstboom, dan neem je toch best wat voorzorgsmaatregelen.

De meeste katten vinden het niet leuk wanneer hun omgeving ingrijpend verandert en ze staan dus niet te popelen om zo'n omvangrijk, opvallend object tot hun territorium toe te laten. Wil je gedragsproblemen door stress vermijden, ga dan stap voor stap te werk en plaatst eerst enkel de boom. Breng pas daarna geleidelijk kerstballen en slingers aan, elke dag een beetje. Zo kan je kat stilaan wennen aan haar grote vijand de verandering!

Veranker de boom

Raakt je kat gewend aan de boom, dan is de verleiding om de indringer van nabij te onderzoeken groot, bijvoorbeeld door erin te klimmen of er zich aan vast te klampen. En daar kunnen al eens ongelukken van komen. Veranker je boom daarom aan de muur of aan de grond en plaats hem niet in de buurt van een meubel van waarop je kat een sprong kan wagen. Katten vinden het ook leuk om hun klauwen te scherpen aan de stam. Twee oplossingen: maak het hout ontoegankelijk door een doek rond de stam te wikkelen of investeer in een krabpaal, zodat je kat niet op zoek hoeft te gaan naar ander krabvertier.

© Getty Images/iStockphoto

Naalden zijn gevaarlijk

De naalden van de boom kunnen gevaarlijk zijn voor je huisdier. Ze kunnen je kat verwonden of, erger nog, ze kan ze inslikken, met spijsverteringsproblemen of een darmobstructie tot gevolg. Het is dus belangrijk dat je geregeld de naalden opveegt.

En misschien ziet je kat die kerstboom ook als één groot, grandioos stuk speelgoed. De soepele, beweeglijke takken, de fonkelende lichtjes, de kerstballen, de slingers... ze kunnen allemaal averij oplopen, maar in het slechtste geval ook je huisdier verwonden. Versier daarom de onderste takken niet te veel en zorg voor andere bronnen van vermaak voor je kat. Want hoe meer aantrekkelijke speeltjes ze heeft en hoe vaker je met haar speelt, hoe minder ze in de verleiding zal komen om haar geluk in de kerstboom te zoeken!

