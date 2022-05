Federaal buitenlandminister Sophie Wilmès legde onlangs haar mandaat neer om haar zieke echtgenoot bij te staan. Niet iedereen verkeert echter in een situatie waarin hij/zij zijn/haar werk kan of wil opgeven. Zou u het doen? Of hebt u het gedaan?

Onlangs gaven federaal buitenlandminister Sophie Wilmès en de Gentse onderwijsschepen Elke Decruynaere hun politiek mandaat - al dan niet tijdelijk - op om te zorgen voor een zieke partner of zorgbehoevende familieleden. Een beslissing die van diverse kanten bewondering oogstte. Niet iedereen bevindt zich evenwel in een situatie waarin hij/zij zich kan permitteren zijn/haar werk op te geven. Iedereen heeft ook recht op een eigen leven en carrière. Zou u het doen? Had u het willen doen, maar kon u het zich niet veroorloven? Of heeft u het gedaan? Wat waren de gevolgen? Of hebt u een andere manier gevonden om werk en zorg te combineren?

Uw getuigenis kan gebruikt worden in het septembernummer van Plus Magazine.

Stuur ze naar ludo.hugaerts@telenet.be.

Onlangs gaven federaal buitenlandminister Sophie Wilmès en de Gentse onderwijsschepen Elke Decruynaere hun politiek mandaat - al dan niet tijdelijk - op om te zorgen voor een zieke partner of zorgbehoevende familieleden. Een beslissing die van diverse kanten bewondering oogstte. Niet iedereen bevindt zich evenwel in een situatie waarin hij/zij zich kan permitteren zijn/haar werk op te geven. Iedereen heeft ook recht op een eigen leven en carrière. Zou u het doen? Had u het willen doen, maar kon u het zich niet veroorloven? Of heeft u het gedaan? Wat waren de gevolgen? Of hebt u een andere manier gevonden om werk en zorg te combineren? Uw getuigenis kan gebruikt worden in het septembernummer van Plus Magazine.Stuur ze naar ludo.hugaerts@telenet.be.