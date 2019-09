Je moeder of vader heeft een nieuwe partner

Voor een artikel in Plus Magazine zijn we op zoek naar mensen van wie een ouder een nieuwe relatie is aangegaan, toen zij al lang het huis uit waren.

Of misschien ben je zelf een 60-plusser met volwassen kinderen en stelde je je nieuwe partner voor aan je kinderen en kleinkinderen. Hoe is dit verlopen? Hoe gaan jullie hier als familie mee om? Wil je je verhaal (anoniem) doen? Mail dan naar ellie.maerevoet@plusmagazine.be