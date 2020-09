Zou jij je huis inruilen voor een appartement indien het onderhoud te zwaar of het huis te groot wordt?

Ben jij bereid kleiner te gaan wonen, liever in een dorps-of stadskern? Of heb je dit al gedaan? Vertel ons over je motivatie en ervaring voor 1 oktober. Mail naar ann.heylens@plusmagazine.be.

Ben jij bereid kleiner te gaan wonen, liever in een dorps-of stadskern? Of heb je dit al gedaan? Vertel ons over je motivatie en ervaring voor 1 oktober. Mail naar ann.heylens@plusmagazine.be.