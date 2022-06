Je kan je hond op twee manieren opvoeden: positief, door hem te belonen, of negatief, door hem te straffen. Deze tweede aanpak is voor het baasje misschien de gemakkelijkst manier of gewoon een reflex, maar de negatieve gevolgen voor je hond laten zich voelen.

Een studie van biologe Ana Catarina Vieira de Castro (universiteit van Porto), die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Plos one, toont aan dat aversieve training het fysieke en hormonale stressniveau van de hond verhoogt. Aversieve training is die welke gepaard gaat met schreeuwen, lichamelijke manipulatie of het gebruik van een leiband.

De gegevens van deze studie werden vergeleken met data van honden die positief waren getraind, dus beloond werden met snoepjes of een spelletje met hun baasje wanneer ze het verwachte gedrag vertoonden. Daaruit blijkt dat aversief getrainde dieren een hogere cortisolspiegel (stresshormoon) vertonen en significant meer signalen geven die wijzen op stress. Die conflictmijdende signalen zijn communicatiesignalen die je dier uitzendt wanneer het zich ongelukkig voelt of gestresseerd is, zoals geeuwen, zijn muil aflikken, geluiden maken zoals grommen. Uit dezelfde studie blijkt ook dat honden die op een zachte manier worden opgevoed, sneller en doeltreffender leren dan honden die hard worden aangepakt.

Je hond aversief opvoeden verhoogt zijn stressniveau.

Als gedragsdeskundigen stellen wij ook in de dagdagelijkse praktijk vast dat een zachte en positieve training veel voordelen heeft: de hond toont meer respect, er ontstaat een vertrouwensband en liefde tussen de hond en zijn baasje, de hond gehoorzaamt gewillig in plaats van uit angst... Bovendien blijken de resultaten van dit soort training en opvoeding duurzamer. Geduld, vriendelijkheid en kalmte is dus wat je in je achterhoofd moet houden bij de opvoeding van je viervoeter, voor het welzijn van iedereen.

