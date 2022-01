Terug aan het werk na de kerstvakantie, opnieuw geïsoleerd van je collega's aan je bureau thuis... Heb jij ook zo'n moeite om je ritme en motivatie terug te vinden? Wist je dat 1 op de 5 mensen in januari op zoek gaat naar een nieuwe job?

Nu heel wat organisaties nieuwe vacatures publiceren, is de timing ideaal om even rond te snuffelen op de arbeidsmarkt. Evalueer de voor- en nadelen van een job switch en denk na over wat jou voldoening kan geven. Vergeet Blue Monday en de januari blues... misschien is het wel hét ideale moment om je carrière te evalueren en je droomjob te vinden! Staffing specialist Walters People geeft enkele tips!

Jaarlijkse evaluaties en promoties

In januari wordt de bedrijfskalender overspoeld met salaris- en beoordelingsgesprekken. Het is dus een goed moment om de waarde van je belangrijkste vaardigheden te berekenen, je salaris te benchmarken en te kijken welke kansen er nog meer zijn. In de eerste maanden van het jaar is er meestal veel turbulentie op de arbeidsmarkt. Als werknemers een salarisonderhandeling niet naar hun zin zien verlopen, of niet de promotie krijgen waar ze hun oog op hadden laten vallen, kan dit leiden tot ontslag, tegenbod en terugkoop.

Ben je teleurgesteld bent in wat je werkgever je biedt, dan is het misschien de moeite waard om op zoek te gaan naar mogelijkheden waarbij je het gevoel hebt dat je salaris je werk beter weerspiegelt.

Je carrière aanpassen aan persoonlijke veranderingen

December staat bekend als de tijd waarin de meest ingrijpende veranderingen in het persoonlijke leven van mensen plaatsvinden. Eind december worden bijvoorbeeld de meeste huwelijksaanzoeken gedaan en begin december gaan de meeste mensen uit elkaar.

Een beter evenwicht tussen werk en privéleven is nu een belangrijk aandachtspunt voor de meeste organisaties die het moreel en de productiviteit van hun werknemers willen verbeteren. Is dat bij jouw werkgever niet zo? Met grote veranderingen in je persoonlijke leven, is het misschien tijd om een carrière te overwegen die beter bij je nieuwe levensstijl past.

Nadenken over de balans tussen werk en privé

Tijd doorbrengen met vrienden en familie tijdens de feestdagen is een goede gelegenheid om eens goed na te denken over de balans tussen werk en privé. Verken je opties en bekijk vacatures die meer flexibiliteit bieden.

Een beter evenwicht tussen werk en privéleven is nu een belangrijk aandachtspunt voor de meeste organisaties die het moreel en de productiviteit van hun werknemers willen verbeteren, dus het kan tijd zijn om ergens anders te gaan zoeken als je werkgever hier niet achter staat.

