Je vertrekt op vakantie maar je hond kan niet mee. Laat je hem dan thuis, waar een dog sitter één of twee keer per dag langskomt, net zoals bij katten?

Cat sitting werkt perfect voor Minoes, omdat een kat een territoriaal en relatief onafhankelijk dier is. Helaas is dog sitting helemaal niet geschikt voor je hond. In tegenstelling tot katten zijn honden kuddedieren. Ze zijn niet gemaakt om alleen te blijven. Dat je viervoeter vijf dagen per week acht tot negen uur alleen thuis zit wanneer je gaat werken is al erg genoeg. Je hond 22 of 23 uur per dag eenzaam achterlaten is een ware kwelling, die je kan gelijkstellen met mishandeling. Dit is absoluut geen optie!

Vind je iemand die bij je thuis kan komen logeren wanneer je op vakantie bent, dan is dat een heel ander verhaal. In dat geval leeft de dog sitter samen met je hond en heeft die dus gezelschap.

Toch neemt je vervanger in die periode best jouw ritme aan. Dat betekent dat hij geen tien uur per dag de deur uit gaat als je hond gewend is om maar vier tot vijf uur alleen te zijn. Het is ook evident dat je hond jouw vervanger moet kennen en ermee overweg moet kunnen, en dat zijn behoeften en gewoonten worden gerespecteerd, zoals de dagelijkse wandelingen.

Je kan dog sitting - dus dat je hond thuisblijft en hij een tot twee keer per dag een bezoekje krijgt - wel overwegen wanneer je meerdere honden hebt, zodat die nooit alleen zijn. Maar ook hier gelden enkele beperkingen. Zo is deze oplossing enkel geschikt als je honden over een mooie buitenruimte beschikken met een comfortabel onderkomen en waar ze zich makkelijk kunnen bezighouden. Ze moeten dus gewend zijn om buiten te leven wanneer hun baasje er niet is. Het moet, met andere woorden, om buitenrassen gaan.

Tot slot moeten de dagelijkse bezoekjes ook lang genoeg duren, zodat je honden mooie wandelingen kunnen maken en er genoeg tijd is voor knuffels. Enkel langskomen om eten te geven volstaat echt niet!

Met advies van Julie Willems

