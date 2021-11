Black Friday is synoniem met een golf van kortingen en promoties. Maar is het echt wel de beste periode om te gaan winkelen? Test Aankoop analyseerde vier productcategorieën die zeer populair zijn tijdens deze promotieperiode.

Een nieuwe wasmachine, een grotere tv, of in dit bijzondere jaar, sinterklaas- of kerstcadeaus... op Black Friday proberen heel wat consumenten het koopje van het jaar te vinden. Maar is het echt wel de beste periode om te kopen? Overzicht van vier populair producten.

Tv's: koop je beter op een ander moment

Maar is Black Friday het juiste moment om een televisie te kopen? Het is sowieso een interessant moment, maar er zijn andere periodes in het jaar waarin je tegen nog goedkopere prijzen een tv kunt kopen. Het is dus zeker geen ramp als je tijdens Black Friday je slag niet kunt slaan.

De solden in januari zijn ook een heel goed moment om een nieuwe tv te kopen en voor sommige modellen zijn de prijzen dans zelfs nóg lager. Dat heeft voor een stuk ook te maken met het feit dat elk jaar in de maanden maart en april LG, Sony en Samsung al met nieuwe modellen op de markt komen. De "oude" modellen moeten dan zo snel mogelijk uit de winkelvoorraden en dat is het moment waarop je meestal de beste zaakjes kunt doen, al gaat het dan natuurlijk niet om het allernieuwste model.

Kortom, als je een nieuwe televisie wilt kopen, doe je dat in de meeste gevallen beter op het moment dat dat model ongeveer al een jaar op de markt is en zijn opvolger net werd gelanceerd. Tenzij die opvolger over veel nieuwe snufjes beschikt of is uitgerust met een volledig nieuwe en revolutionaire technologie, maar dat is meestal niet het geval.

Smartphones: weinig goede deals in zicht

De populairste smartphones, vooral Android-telefoons, zijn snel uitverkocht bij de grote winkelketens. En vaak schiet de prijs van de laatste exemplaren omhoog, soms zelfs voorbij hun lanceringsprijs. De reden? De vraag blijft hoog in België en de fabrikanten staan onder druk door het tekort aan onderdelen. Bijgevolg worden de voorraden en de prijzen beïnvloed.

Steeds vaker gaat de lancering van een nieuw vlaggenschipmodel echter gepaard met tijdelijke acties. Is dat het geval, dan kun je door in te tekenen op zo'n aanbieding en je oude telefoon in te ruilen makkelijk een goede honderd euro verdienen op de waarde van je nieuwste smartphone. De goede deal is dus niet noodzakelijk verbonden met Black Friday.

Espressomachines: heel het jaar door interessante promo's

De markt van espressomachines maakt al geruime tijd een bliksemsnelle groei door. Je kunt het hele jaar door aantrekkelijke acties op koffiemachines benutten. De voordelen nemen verschillende vormen aan: een prijsverlaging, een coupon voor capsules of koffiebonen, gratis kopjes, gratis schoonmaakmiddelen enz.

Je kunt zeker goede voorwaarden verkrijgen als je de tijd neemt om tijdelijke aanbiedingen en promoties over een bepaalde periode te vergelijken. Opruiming is misschien zelfs beter dan tijdens Black Friday.

Robotstofzuigers: grijp je kans wanneer die zich aandient

De nieuwe modellen robotstofzuigers worden niet systematisch op een vast tijdstip in het jaar gelanceerd. Daarom is het belangrijk om deze snelgroeiende markt op de voet te volgen.

Eerste tip: laat je niet verblinden door een aantrekkelijke prijs of promotie, maar kijk ook naar de prestaties van het toestel. Prijs en kwaliteit gaan niet altijd hand in hand. Een duurder apparaat scoort niet automatisch het best. Tweede tip: spring op interessante promoties zodra ze opduiken, want de prijs kan dan snel weer stijgen.

Bron: Test Aankoop

