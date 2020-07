Iriscare, de Brusselse instelling voor de zorgsector, roept de familie van rusthuisbewoners op tot waakzaamheid bij hun terugkeer uit vakantie in het buitenland. Zo mag wie terugkeert uit een oranje of rode zone gedurende twee weken geen bewoners bezoeken.

Nu het aantal besmettingen stijgt, is het van essentieel belang dat iedereen zijn steentje bijdraagt om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden, stelt Iriscare. Bewoners van rusthuizen en woonzorgcentra zijn extra kwetsbaar. Daarom mogen naasten die terugkeren van een vakantie in een oranje of rode zone bewoners niet bezoeken in de twee weken na hun terugkeer.

De lijst met landen die als een oranje of rode zone worden beschouwd, wordt regelmatig geüpdatet op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone worden automatisch beschouwd als rode zones.

Iriscare herinnert ook aan het belang van de beschermingsmaatregelen. Als iedereen de beschermingsmaatregelen naleeft, kunnen we de verspreiding van het virus tegengaan. Daarom zullen de rusthuizen de familie van hun bewoners herinneren aan de momenteel geldende regels in hun instelling. Elke bezoeker moet zich houden aan de basisregels: handen wassen bij aankomst of vertrek; anderhalve meter fysieke afstand; mondmasker dragen; bezoekersregister en verklaring op erewoord invullen; en fysiek contact vermijden (behalve voor personen die aan het einde van hun leven staan).

