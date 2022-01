Door de snelle verspreiding van de omikronvariant en het hoge absenteïsme (door quarantaine of isolatie) onder het personeel in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, heeft Iriscare een nieuwe oproep gelanceerd tot vrijwilligers om de continuïteit en kwaliteit van de diensten aan de bewoners te garanderen.

De oproep moet voorkomen dat de instellingen onderbemand raken, en zo de continuïteit en kwaliteit van de diensten aan de bewoners waarborgen. De vrijwilligers worden opgeroepen op basis van hun profiel (al dan niet gezondheidsprofessionals) en de behoeften van de Brusselse rusthuizen.

Inschrijven kan via een formulier op de website van Iriscare. Het kan gaan om medische zorg, logistieke hulp of gewoon mensen gezelschap houden. Alle competenties en beschikbaarheden, hoe beperkt ook, zijn welkom, verduidelijkt Iriscare. De vrijwilligers zijn gedekt zijn door een verzekering en krijgen de juiste beschermingsmiddelen van het rusthuis.

Dit is de derde oproep tot vrijwilligers die Iriscare sinds het begin van de gezondheidscrisis lanceert. Bij de laatste oproep tot vrijwilligers registreerde Iriscare bijna 1.000 inschrijvingen. Begin 2021 werden 130 vrijwilligers naar 34 instellingen gestuurd.

