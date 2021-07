Vanaf augustus is de dienst van bpost "Sign For Me" in heel het land beschikbaar. Daarmee kunnen geadresseerden het merendeel van hun aangetekende zendingen meteen in de brievenbus ontvangen, ook als ze niet thuis zijn om de zending in kwestie af te tekenen.

De dienst wordt geleidelijk aan uitgerold in het land en zal in augustus overal beschikbaar zijn. Particulieren kunnen bpost een volmacht geven door met hun identiteitskaart in een postkantoor of een postpunt in te tekenen op Sign For Me en hun inschrijving via een bevestigingsmail te valideren. Zo kunnen ze het merendeel van de aangetekende zendingen in hun brievenbus ontvangen, zonder dat die zendingen hun juridische waarde verliezen.

Zendingen met bericht van ontvangst, zoals gerechtsbrieven, vragen nog steeds om een handtekening. En ook voor aangetekende zendingen die te groot zijn voor de brievenbus, voor aangetekende kiesbrieven, voor aangetekende zendingen met douanekosten en met aangegeven waarde kan geen beroep gedaan worden op Sign For Me.

Meer info > www.bpost.be/

