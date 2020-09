Anne Vanderdonckt observeert de maatschappij, haar evoluties, haar vooruitgang, haar inconsistenties. Ze deelt met u haar twijfels, haar vragen, haar enthousiasme. En als ze ergens de draak mee steekt, dan is het met zichzelf.

Toen het vroeger over pas gepensioneerde koppels ging, werden problemen om zich aan dit nieuwe leven aan te passen gewoonlijk als volgt geresumeerd: 'en nu komt hij constant in mijn potten kijken'. De oplossing lag voor de hand: stuur hem wandelen met de hond, verdorie!

Vandaag palmt de nieuwe man de keuken in, op gelijke voet met zijn vrouw (ja, ik weet het, niet allemaal). In enkele jaren tijd is koken een plezier geworden, een kunst, een ambacht, een passie. Getuigen daarvan de vele tv-programma's, de chefs die tot sterren worden verheven, de stapels kookboeken en de wildgroei aan websites over eten bereiden. Mannen trekken zich dus heel goed uit de slag, en niet enkel als ze in bermuda en op teenslippers vlees braden op de barbecue.

Naargelang wie er veel werk heeft, roeren koppels om de beurt in de potten, zowel in het weekend, wanneer het dat ietsje meer mag zijn en het complimentjes regent, als tijdens de week, wanneer het erop aankomt een simpele stoemp met worst op tafel te toveren, met als enig doel de maag te vullen.

Na dit kleine sociologische intermezzo, stel ik jullie voor een beeld te analyseren. Kijk goed naar de foto bij het artikel over wat het pensioen met je relatie doet, die we voor het gemak hier hebben hernomen. Wat zie je?

Een pas gepensioneerd koppel, zeg maar. Meneer snijdt groenten. Geen betere manier om het hoofd leeg te maken, dat weet iedereen, en even efficiënt als een meditatiesessie. Toch lijkt hij wat geërgerd. Want als hij kookt, dan kookt hij. Een knuffel, hoe goed bedoeld ook, haalt hem uit zijn concentratie, waardoor het mes algauw een vinger met een paprika verwart.

Misschien heeft Mevrouw zich wel de opmerking laten ontvallen: 'Jij maakt dus een keukenrobot vuil om drie wortelen te raspen?' 'Zeeduivel? Heb je die prijs al gezien! Met ons pensioentje...' 'Ik zou er wat minder olie in doen'. Kijk ook naar de linkerhand van Mevrouw, die er plagerig een schepje bovenop doet: 'Ben jij niet wat verdikt, trouwens?'

Andere hypothese: misschien wou Mevrouw wel zelf achter het fornuis staan. Of ze is gewoon blij dat zij vandaag niet hoeft te koken. Nog een element: de rollen hadden evengoed omgekeerd kunnen zijn. Zij, lichtjes geïrriteerd enz.

Kortom: als beide partners van koken houden, en ze daar, nu ze met pensioen zijn, ook ruim de tijd voor hebben, verandert de keuken in een mijnenveld. Om de rust in huis te bewaren, spreek je van bij de start van jullie nieuwe leven best een beurtrol af en laat je wie aan de potten staat zijn zin doen (en ook de vaat, natuurlijk).

Neem een voorbeeld aan het aapje: horen, zien en vooral zwijgen. Dien warm op. Glimlach. Geniet.

