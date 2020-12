Huisdieren kunnen een "levensreddende rol" hebben, zeggen Australische onderzoekers die elementaire gevoelens van mensen hebben onderzocht tijdens de lockdowns. "In woonzorgcentra zouden ze veel eenzaamheid kunnen verzachten."

Social distancing, werkloosheid en sociaal isolement: covid-19 heeft wereldwijd voor veel mensen het leven ingrijpend veranderd. Het feit dat mensen elkaar minder of zelfs helemaal niet meer konden aanraken, heeft hen tegelijk een van de meest elementaire menselijke behoeften ontzegd.

"In een jaar waarin menselijk contact erg beperkt was en mensen elkaar niet meer konden aanraken, zien we gevolgen voor de gezondheid en op onze kwaliteit van leven. En die zijn enorm", zegt Janette Young, arts en hoofdauteur van de paper die is verschenen in Journal of Behavioral Economics for Policy (JBEP). Daarin schetsen de wetenschappers van de University of South Australia hoe fysieke aanraking vaak als vanzelfsprekend werd beschouwd, en zelfs over het hoofd werd gezien. Tot covid kwam aankloppen.

Honden, paarden, reptielen

Huisdieren spelen volgens de wetenschappers een cruciale rol om dit gemis op te vangen. Wie een dier in huis had - of er tijdens de lockdown eentje adopteerde uit een asiel - had minder last van de leegte en eenzaamheid en bovendien bleek een huisdier een buffer tegen stress.

Verschillende van de respondenten in de studie verwezen ook naar het aangeboren vermogen van huisdieren om te "weten" wanneer hun baasjes zich niet lekker voelen en daarop fysiek dichter bij hen komen. Dat geldt niet alleen voor honden en katten: de geïnterviewden noemen ook vogels, schapen, paarden en zelfs reptielen die aanraking beantwoorden.

Huisdier in het woonzorgcentrum

"In het tijdperk van covid-19, social distancing en maatschappelijke onrust zijn onze huisdieren misschien wel de enige levende wezens die we kunnen aanraken en bij wie we troost vinden", zegt Young. "Mensen hebben een aangeboren behoefte om contact te maken met anderen, maar bij gebrek aan menselijke aanraking helpen huisdieren deze leegte te vullen."

Young vindt dan ook dat de band tussen huisdieren en patiënten of bewoners in ziekenhuizen, revalidatie- en woonzorgcentra, door het beleid moet worden aangemoedigd. "Waren er meer huisdieren bij hun baasjes in de ouderenzorg toegelaten toen covid-19 die mensen isoleerde van hun familie, had dat mensen enorm kunnen helpen", zegt ze.

