Wie dacht dat de baardhype wel zou gaan liggen, slaat de bal mis. De trend houdt aan en bezorgt mannen een elegante look. Maar hoeveel kost het om die baard te onderhouden?

"We zijn terug bij de periode aanbeland van voor de Eerste Wereldoorlog", stelde Philips bij de lancering van zijn baardtrimmer. "Om een gasmasker te kunnen dragen, werden mannen verplicht zich te scheren. Nu, drie generaties later, kunnen we dit korte hoofdstuk weer afsluiten. Een baard laten groeien is weer normaal." Of het nu om een baard van drie dagen of om een gesofisticeerder exemplaar gaat, sinds ze zich niet meer scheren zien veel mannen er paradoxaal genoeg eleganter uit. De barbershops waren zo goed als verdwenen, maar vandaag duike...