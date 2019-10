Exact 175 jaar geleden doken de eerste frieten in ons land op. Maar hoe Belgisch zijn onze frietjes eigenlijk?

De voorbije zomer startte een bekende Belgische fabrikant van frietaardappelen een online petitie met als slogan 'Make fries Belgian again!' Hiermee wou hij Amerika's toonaangevende woordenboek overhalen om de term French fries te vervangen door Belgian fries. Een marketingstunt die vooral bedoeld was om het ego van het Belgische publiek te strelen. Want voor ons staat het buiten kijf: frietjes werden hier uitgevonden en maken deel uit van ons nationale erfgoed.

...