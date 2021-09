Onderzoekers prof. Els Elaut en prof. dr. Guy T'Sjoen willen samen met studenten seksuologie achterhalen hoe Vlamingen vandaag staan tegenover niet monogame relaties.

Internationaal onderzoek schat dat ongeveer 130 000 Vlamingen er een alternatieve relatievorm op na houden. Dat verwijst naar een niet monogame relatie waarbij de partners elkaar dus toestaan om ook liefdesrelaties aan te gaan met 1 of meerdere anderen zoals polyamorie, een open relatie of partnerruil. Onderzoekers prof. Els Elaut en prof. dr. Guy T'Sjoen willen samen met studenten seksuologie achterhalen hoe Vlamingen vandaag staan tegenover niet-monogame relaties. Omdat er hierover vaak een taboe hangt is er amper onderzoek naar gedaan in ons land. Om de situatie in kaart te brengen zoeken ze 5000 Vlamingen die anoniem willen deelnemen aan een enquête over hun relatie.

Meer info via www.variatiesinrelaties.be

