Hoe kunnen we het verkeer veiliger maken?

Corona of niet. Er vallen jammer genoeg nog altijd slachtoffers in het verkeer. Wat zou jij doen om het verkeer veiliger te maken indien je bevoegd minister was?

© iStock

Laat het ons zeker weten voor 1 mei 2021. Jouw reactie wordt mogelijk opgenomen in de lezersrubriek van het magazine. Stuur jou reactie naar ann.heylens@plusmagazine.be.