Met de Sint onderweg en de eindejaarsfeesten in aantocht, ben je door de lockdownmaatregelen misschien van plan om speelgoed online te bestellen. FOD Eonomie geeft een aantal tips om ervoor te zorgen dat je (klein)kinderen veilig kunnen spelen!

Speelgoed bezorgt kinderen uren dolle pret, maar het kan ook dramatische gevolgen hebben als het slecht gemaakt of gebruikt wordt. De meest voorkomende risico's zijn snijwonden, kneuzingen, brandwonden en zelfs verstikking.

Volgens gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), behoren spelletjes en speelgoed steevast tot de top drie van producten die worden teruggeroepen. In 2019 waren zij goed voor 20 % van de 3.700 producten die wereldwijd door meer dan 40 controle-instanties werden teruggeroepen. Alleen al in België zijn de afgelopen 5 jaar 218 verschillende stukken speelgoed uit de handel genomen.

Daarom lanceert de OESO een sensibiliseringscampagne over de veiligheid van online verkocht speelgoed, waaraan de FOD Economie voor België deelneemt.

Enkele tips vóór de aankoop ...

Volg voor urenlang veilig speelplezier deze tips:

Koop bij een betrouwbare website. Veel namaakspeelgoed wordt online verkocht en dat kan erg gevaarlijk zijn.

Lees alle product- en veiligheidsinformatie (waarschuwingen, instructies, gebruiksaanwijzingen).

Controleer of het speelgoed niet wordt teruggeroepen via het Systeem voor snelle uitwisseling van informatie over gevaarlijke non-foodproducten (Safety Gate) van de Europese Commissie.

Zorg ervoor dat je beschikt over de contactgegevens van de verkoper, voor als je vragen hebt.

... maar ook daarna!

Controleer het speelgoed, afhankelijk van de leeftijd van uw kind en let erop dat:

het geen kleine onderdelen bevat die kunnen loskomen, vooral als je kinderen jonger zijn dan 3 jaar en ze die stukken kunnen inslikken;

het geen scherpe randen of uiteinden heeft die in de huid kunnen snijden of doordringen;

er geen lange koorden aanwezig zijn die het kind kunnen wurgen;

het geen batterijcompartimenten heeft die gemakkelijk te openen, los te maken of te breken zijn. Kinderen kunnen ze inslikken.

Sommige fabrikanten stellen ook voor om hun speelgoed (vooral elektronisch speelgoed) via hun website te registreren. Doe dat, want zo ontvang je veiligheidsupdates.

Als je tot slot te maken hebt met gevaarlijk speelgoed, meld dat dan bij het Centraal Meldpunt voor Producten van de FOD Economie.

