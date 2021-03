Corona heeft ons bestaan nu al een jaar compleet omgegooid. Hoe beleef jij dit leven in standby? Waaruit put je moed en veerkracht om vol te houden ? Wat schenkt je geluk in deze bizarre tijd?

Misschien een praatje met de buren, wandelen in de natuur, of een oude hobby die je plots herontdekte? Voor een reportage zijn we op zoek naar al jullie positieve tips, die ook andere kunnen inspireren.

Mail je verhaal of tips naar kari.van.hoorick@plusmagazine.be

Misschien een praatje met de buren, wandelen in de natuur, of een oude hobby die je plots herontdekte? Voor een reportage zijn we op zoek naar al jullie positieve tips, die ook andere kunnen inspireren.Mail je verhaal of tips naar kari.van.hoorick@plusmagazine.be