Bliksemflitsen die alle richtingen uitgaan, oorverdovend gedonder, verandering van luchtdruk... de meeste honden zijn als de dood voor onweer. Hoe kan je je viervoeter geruststellen? We vroegen het aan gedragstherapeute Julie Wllems.

Door de gordijnen te sluiten, kan je de bliksem al op afstand houden. En om de donder te temperen kan je rustige muziek opzetten, liefst klassiek. Draai daarbij de volumeknop voldoende hoog om de donder zoveel mogelijk te overstemmen. Zo creëer je een cocon waar je hond zich veilig en beschermd voelt.

Ga van meet af aan na op welke plekjes je hond zich graag verstopt - onder de tafel, achter de zetel, in de dressing, of zelfs in de douche - en zorg ervoor dat de toegang tot zijn schuilhoekje vrij is als het onweert. Honden verkiezen centraal gelegen plekjes, ver weg van ramen en buitenmuren, maar ook ruimtes zonder ramen. Zorg dat je hond er zich kan terugtrekken, maar de hele tijd bij hem blijven hoeft niet.

Ontspan jezelf!

Belangrijker dan je zou denken, zijn je eigen emoties! Als je zelf bang bent van onweer, zal je hond je angst voelen, waardoor hij zelf nog meer schrik krijgt. Dus ontspan je, ga in de zetel liggen en lees een goed boek terwijl je naar muziek luistert. Hoe rustiger jij bent, des te kalmer zal je hond zijn. Het is een natuurlijke reactie van mensen om een kind dat bang is gerust te stellen. We zijn geneigd dat ook met onze hond te doen. Maar als je een bange hond probeert gerust te stellen, zal die net denken dat zijn angst terecht is. In tegenstelling tot een kind, kan je je hond niet met woorden uitleggen wat er zich buiten afspeelt en waarom hij daar niet bang voor hoeft te zijn. Je trouwe viervoeter gaat af op jouw gedrag en gaat ervan uit dat als hij moet worden gerustgesteld, hij alle reden heeft om bang te zijn. De beste houding is dus doen alsof er niets aan de hand is. Doe gewoon wat je altijd doet en negeer je hond, maar duw hem ook niet weg. Aanvaard dat hij dicht bij jou komt schuilen of dat hij zijn verstopplekje opzoekt zonder dat je het merkt.