Gaan jullie bij mekaar op bezoek? Helpen jullie mekaar in geval van nood of blijft het bij een beleefde knik?

Laat het ons weten voor 1 september 2019, via de post aan Plus Magazine - Vraag van de Maand, Raketstraat 50, 1130 Brussel of via email aan redactie@plusmagazine.be of Ann.heylens@plusmagazine.be.