De coronacrisis heeft een enorme impact om ons dagelijks leven. Maar hoé groot, precies? En hoe lang blijven de effecten ervan doorwerken? Dat wil onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) achterhalen.

Door de strenge maatregelen die de overheid genomen heeft om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, wordt onze routine grondig doorbroken. Scholen, werk, winkels, fitness, cafés, cultuurhuizen,... zijn dicht. "Het dagelijkse leven staat helemaal op zijn kop, gescheiden levenssferen van werk en gezin vallen samen. Wij willen de korte- als langetermijneffecten hiervan onderzoeken", zegt professor sociologie Ignace Glorieux.

Deelnemers aan het onderzoek wordt gevraagd zeven dagen lang een dagboek bij te houden waarin ze noteren wat ze gedaan hebben, waar, met wie en of ze er plezier aan beleefd hebben. Het tijdsbestedingsonderzoek moet antwoorden geven op verschillende vragen zoals: hoe organiseren we ons betaald en huishoudelijk werk? Hoe gaan we om met kinderen die de hele dag thuis zijn? Wat doen we om te ontspannen? En is er nog een verschil tussen week- en weekenddagen? ...

Deelnemen aan het onderzoek kan via www.dagelijksleven.eu

