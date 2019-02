Het welzijn van de 65-plussers is verbeterd

Het welzijn van de Belgen daalde na de crisis van 2008 en is verbeterd in 2016 en 2017. Maar die recente verbetering wordt niet door iedereen gedeeld. Het welzijn van de -65-jarigen en van de personen met middelhoge inkomens is gedaald tussen 2008 en 2017. Het welzijn van de 65-plussers en van de personen met lage of hoge inkomens daarentegen is verbeterd. Dat concludeert het Federaal Planbureau in een studie op basis van 67 aanvullende indicatoren naast het bbp die sociale, milieu- en economische materies bestrijken.