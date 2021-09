Plan je naar een voorstelling, concert, evenement of festival te gaan waar veel volk verwacht wordt, dan is de kans groot dat je enkel binnen geraakt wanneer je een Covid Safe Ticket kan voorleggen. In Brussel zal je vanaf 1 oktober zelfs een CST moeten voorleggen voor een bezoek aan cafés, restaurants of nachtclubs.

Wat voorstellingen, concerten, evenementen betreft, kunnen de organisatoren kiezen voor twee scenario's:

1. Het eerste scenario is dat met klassieke coronamaatregelen, zoals een mondmasker dragen en afstand houden. Voor deze evenementen wordt ook het principe van de 'social distance seating' toegepast, wat betekent dat tussen elke reservering (bubbels van maximaal 8 personen) een zitje wordt vrij gehouden.

2. Het tweede mogelijke scenario verleent bezoekers toegang tot de zaal dankzij het Covid Safe Ticket (CST). Bezoekers die minstens twee weken volledig zijn ingeënt, negatief getest zijn of recent van een besmetting zijn genezen en dit via het CST kunnen aantonen, krijgen toegang tot het evenement. Het evenement zelf kan dan plaatsvinden zonder afstandsregels of mondmaskers.

Om dus onaangename verrassingen te voorkomen, is het belangrijk om vooraf online de informatie van de organisator te bekijken of je te bevragen via de contactkanalen van de organisator.

Sneltest ter plaatse

De organisator kan voor mensen die geen geldig certificaat hebben als dienstverlening (tegen betaling) sneltesten aanbieden, maar moet over deze mogelijkheid ook vooraf informeren. Hij is niet verplicht deze mogelijkheid te voorzien.

Wat heb je nodig om toegang te krijgen?

Neem naar het evenement een geldig toegangsticket mee, een geldig CST en uw identiteitskaart. Bij de controle zal immers worden nagegaan of het CST wel degelijk op jouw naam staat.

Is er een verschil tussen het Covid Safe Ticket voor evenementen en het covid-certificaat of de coronapas die gevraagd wordt om te reizen binnen de EU?

Het Covid Safe Ticket is identiek aan het Europees Coronacertificaat. Indien je reeds beschikt over dit certificaat, hoef je dus geen bijkomend document aan te vragen.

Wie kan een Covid Safe Ticket bekomen?

Iedereen ouder dan 12 jaar (geboortejaar 2009) kan een CST aanvragen. Kinderen jonger dan 12 krijgen zonder bijkomende controle toegang tot het evenement.

Je krijgt een geldig Covid Safe Ticket in een van de volgende situaties:

je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat : je bent meer dan 2 weken volledig ingeënt ;

: je bent ; je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden ;

van ; je hebt een PCR-test laten afnemen , met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 dagen;

, met een negatief resultaat: je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag.

Het testcertificaat

In de twee laatste gevallen gaat het om een testcertificaat waarvan de geldigheidsduur zeer beperkt is. Houd daar rekening mee.

Je kan een testcertificaat bekomen na:

- een PCR-test

die afgenomen is door een zorgverlener (dokter, testcentrum) of laboratorium én

die onderzocht is in een erkend Belgisch laboratorium

- een antigeen test

uitgevoerd door een zorgverstrekker (dokter, testcentrum en bepaalde Belgische apotheken)Het is niet mogelijk om een certificaat te bekomen op basis van een zelftest (die u bij zichzelf afneemt), of van een antilichamen (serologische test). Alleen testresultaat die terecht komen in de centrale Sciensano-databank dienen als bron om testcertificaten aan te maken.

Hou er rekening mee dat tussen de testafname en het testcertificaat een verwerkingstijd zit. Plan het moment van de test dus goed. Wanneer je je test laat afnemen, vraag je best meteen na wanneer je het testresultaat mag verwachten. Het testresultaat zelf kan je terugvinden op mijngezondheid.be.

Ziet u dat uw testresultaat beschikbaar is op mijngezondheid.be? Tel er dan nog minstens 1,5 uur bij voor u het testcertificaat kunt opvragen in de COVIDsafeBE app en de portaalsites (zie verder). Van zodra de geldigheidstermijn van uw testcertificaat verstreken is, zal u het niet meer kunnen opvragen via de digitale kanalen.

Zijn er kosten verbonden aan het testcertificaat?

Het certificaat op zich is gratis. De test die er aan vooraf gaat kan wel kosten met zich meebrengen. Deze test kost gemiddeld 46,81 euro indien u ingeschreven bent bij een Belgische verzekeringsinstelling.

Kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren, kunnen tijdens de maanden juli, augustus en september 2 keer gratis getest worden. Er kunnen hiervoor gratis PCR-testcodes aangevraagd worden.

Zijn er kosten verbonden aan het CST?

Het CST is gratis.

Waar kan ik het Covid Safe Ticket aanvragen?

Het CST is digitaal opvraagbaar:

Om certificaten digitaal op te vragen heb je

- ofwel jouw identiteitskaart EN de pincode van je identiteitskaart en een kaartlezer nodig,

- ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).

LET OP: Je krijgt na vaccinatie in de meeste gevallen 2 certificaten, 1 voor elk vaccin dat je kreeg. Om toegang te krijgen tot een evenement heb je het certificaat van je tweede vaccinatie nodig. Kijk dus goed of er op het certificaat wel degelijk 2/2 staat en de datum van je laatste vaccinatie, zeker indien je het afprint en op papier meeneemt.

Het CST voor vaccinatie kan je op vraag per post toegestuurd krijgen. Je moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. Je contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar je gevaccineerd werd:

Vlaanderen: 078 78 78 50 (9 tot 19u op weekdagen) (internationale oproepen: +32 78 78 78 50). Alle types certificaten kunnen door de Helpdesk ook verstuurd worden naar jouw eBox, deze moet dan wel geactiveerd zijn.

Brussel: 02 214 19 19 (9 u. tot 17.30 u. op weekdagen en van 10-17.30 u. in het weekend)

Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 032 (9 u. tot 17 u. op weekdagen)

Franse Gemeenschap (Wallonië): 071 31 34 93 (9 u. tot 19 u. van maandag tot zaterdag)

Hoe wordt het Covid Safe Ticket gecontroleerd?

Het scannen van het CST gebeurt via de COVIDscanBE-applicatie die je gratis kunt downloaden.

Het CST is persoonlijk: de organisator moet ook de identiteit van de eigenaar controleren. Bij het scannen van jouw certificaat moet je ook een identiteitsbewijs kunnen voorleggen. Zo kan de organisator controleren of het CST dat je toont van jou persoonlijk is. Dat bewijs moet een identiteitsdocument zijn.

Bij het scannen van jouw CST op een evenement worden geen gezondheidsgegevens gedeeld met de organisator. Zij krijgen enkel jouw naam, voornaam en geboortedatum te zien, en of het certificaat voldoet aan de vereisten om binnen te mogen (bv. of het nog geldig is).

Hebben kinderen ook een CST nodig?

Kinderen tot 12 jaar hebben geen CST nodig om toegang te krijgen tot evenementen.

Kinderen tussen 12 en 18 jaar hebben wel een CST nodig.

Hoe bekom je een CST voor kinderen ouder dan 12?

Kinderen ouder dan 12 jaar hebben meestal een eigen identiteitskaart met pincode. Zij kunnen hiermee op mijngezondheid.be. De aanmeldoptie itsme zullen ze niet kunnen gebruiken, dat kan alleen voor meerderjarigen.

Via de CovidsafeBE-app kunnen ouders ook veranderen van rol en de certificaten van hun kinderen raadplegen. Het is dan wel aan te raden dat ouders als aanmeldoptie 'aanmelden via e-health' kiezen. Het is dus niet noodzakelijk dat kinderen zelf de app installeren. Bekijk het filmpje over het opvragen van certificaten van kinderen op Covidsafe.be.

Je kan op mijngezondheid.be jouw minderjarige kinderen (een juridische relatie tussen het kind en jezelf moet in het rijksregister gekend zijn) ook koppelen aan je eigen toegang.

Meld je aan met je eigen digitale sleutels (eID, token, mobiele code, itsme, ...).

je kan in het volgende scherm kiezen om in naam van jezelf aan te melden (Burger) of om aan te melden in naam van je kind.

Daarna zal je de test- of herstelcertificaten van jouw minderjarige kinderen kunnen zien.

Vind je jouw kinderen niet via deze weg terug en beschikt jouw kind niet over een kids-ID of e-ID met pincode? Contacteer dan je gemeente. Ouders kunnen vragen om in het Rijksregister de code TI 114 - Afstamming in dalende lijn toe te voegen. Na deze verbetering zou je dan wel het profiel van je kind moeten kunnen bekijken.

Certificaten gevonden? Download de certificaten. Print ze af of bewaar ze online (door ze door te sturen naar een mailbox bijvoorbeeld) of offline op uw smartphone.

Hoe vraag ik het certificaat op van mijn pleegkind?

Pleegkinderen en -jongeren in langdurige pleegzorg staan gedomicilieerd op het adres van het pleeggezin. Toch krijgen pleegouders momenteel niet standaard de gegevens van hun pleegkind te zien wanneer zij zich aanmelden op mijngezondheid.be, zoals dat wel het geval is voor eigen kinderen.

Pleegkinderen en -jongeren vanaf 12 jaar kunnen via mijngezondheid.be zelf hun certificaat opvragen met behulp van hun eigen elektronische identiteitskaart (eID). Waar nodig kunnen pleegouders natuurlijk helpen. Om toegang te krijgen tot de certificaten heeft de pleegjongere haar/zijn pincode van het eID nodig.

