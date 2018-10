Het begraafpark brengt ode aan het leven

Ben je onlangs nog op een begraafplaats geweest? Dan is het je wellicht opgevallen dat het grijze of rode grind stilaan wordt vervangen door gras, bloemen en planten. Begroeiingen die niet te veel onderhoud vragen en waar wat onkruid niet misstaat, want sinds het verbod op pesticiden is vergroenen de enige oplossing. Maar samen met het groen verschijnen er ook zitbanken en zelfs ligbanken op onze kerkhoven. Nieuwe (en oude) begraafplaatsen worden ingericht als heuse begraafparken waar je wordt uitgenodigd om te wandelen, te bezinnen. Mechelen wil ook ouders met kinderen de kans geven om stil te staan bij de dood door een hoekje van de begraafplaats speels uit te rusten met een krijtbord in de vorm van wolkjes. De stad Leuven vroeg een jeugdtheatergezelschap een voorstelling te maken die opgevoerd wordt op het kerkhof. En op 1 november krijgt het evenement Reveil, een reeks intieme concerten op begraafplaatsen, steeds meer navolging. Het lijkt wel of de muren rond de kerkhoven worden gesloopt - figuurlijk althans.

...