België gaat een herdenkingsmunt van 2 euro uitgeven om de zorgsector te bedanken voor de inzet tijdens de coronapandemie. Dat staat in een koninklijk besluit (KB) dat woensdag werd gepubliceerd in het Staatsblad.

De munt komt er "ter waardering van de uitzonderlijke inzet van de zorgsector gedurende de COVID-19-pandemie", zo staat in het KB van minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Op de munt zullen onder meer pictogrammen staan van een kruis, een stethoscoop, een hart, een spuit, een rolstoel en een chemisch mengsel, die verwijzen naar de gezondheidszorg. Daarbij de tekst "danke - merci - dank u".

De munt, die werd ontworpen door Luc Luycx, zal in het voorjaar uitgegeven worden. Italië gaf vorig jaar al een speciale munt van 2 euro uit als symbool van dank aan de inspanningen van de zorgmedewerkers tijdens de coronacrisis.

Er komt daarnaast ook een Belgische herdenkingsmunt van 2 euro ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van het Erasmus-studentenuitwisselingsprogramma, zo staat nog in het KB.

