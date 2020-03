Het Coronavirus stelt ons land zwaar op de proef, maar brengt ook een grote golf van solidariteit op gang. Thuishulpplatform Helpper stelt haar platform ter beschikking om mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers uit de buurt die willen helpen snel, efficiënt en veilig met elkaar te verbinden. Vrijwilligers en hulpbehoevenden zijn meteen kosteloos verzekerd.

Veel mensen kunnen tijdens deze coronacrisis een extra helpende hand gebruiken bij dagdagelijkse taken zoals boodschappen doen, eten klaarmaken, of gewoon een telefoontje om het isolement even te doorbreken. En heel veel vrijwilligers zijn bereid om mensen in hun buurt uit de nood te helpen. Alleen vinden die twee groepen elkaar niet altijd op een vlotte en efficiënte manier. Door het openstellen van haar online ontmoetingsplaats brengt Helpper daar verandering in.

"Vandaag is het belangrijker dan ooit om hulpbehoevende, kwetsbare mensen en hulpvaardige buurtbewoners met elkaar te verbinden", zegt Helpper-oprichter François Gerard. "Het Coronavirus leidt tot een ongeziene crisis, maar we zien ook een enorme solidariteit ontstaan tussen mensen. Tegelijkertijd zorgen de meer dan terechte isolatiemaatregelen ervoor dat nog meer hulpvragen en -noden onder de radar blijven. Wij willen met Helpper ons steentje bijdragen en de solidariteit vergroten en vlotter doen verlopen."

Helpper en Hoplr bundelen de krachten

Helpper bundelt de krachten met Hoplr, het sociale participatieplatform waar vandaag al meer dan 400.000 gezinnen gebruik van maken. Het buurtnetwerk kreeg sinds de start van de coronacrisis al duizenden meldingen binnen van mensen die hun steentje willen bijdragen, maar niet goed weten hoe en bij wie. Hoplr zal zowel hulpbehoevenden als vrijwilligers vanaf nu doorverwijzen naar Helpper, zodat mensen uit dezelfde buurt elkaar kunnen vinden en elkaar op een efficiënte en veilige manier kunnen ondersteunen.

Gratis toegang tot platform Helpper

Helpper is nu in heel Vlaanderen en in Brussel gratis toegankelijk, voor vrijwilligers én voor mensen die hulp nodig hebben en niet op een sociaal netwerk kunnen terugvallen. De vrijwilligers zijn automatisch verzekerd als ze zich op het platform registreren. Helpper garandeert veilige samenwerkingen met identiteitscontroles, met respect voor de privacy van de vrijwilligers en hulpbehoevenden.

Steden en gemeenten

Ook steden en gemeenten krijgen gratis toegang tot het 'partner platform' van Helpper. Zo kunnen ze snel en efficiënt burgers inschakelen om te garanderen dat al hun inwoners tijdens deze moeilijke periode op de nodige hulp kunnen rekenen.

Ondersteuning voor zorghelden

Zorgverleners in Vlaanderen en Brussel kunnen tijdens de coronacrisis gratis een beroep doen op de zorglijn van thuishulpplatform Helpper. Helpper zet de zorglijn op in samenwerking met zorgcentrale Mutas. Iedereen uit de zorgsector kan gratis het nummer 02-272.08.10 bellen (7 dagen op 7, van 6 uur 's ochtends tot 22 uur 's avonds): ziekenhuispersoneel (artsen, verpleegkundigen,...), medewerkers in woonzorgcentra, thuisverpleegkundigen, cipiers,...

De mensen aan de andere kant van de lijn registreren de hulpvraag op Helpper.be zodat deze zichtbaar is voor de vrijwilligers uit de buurt. Wie als vrijwilliger geregistreerd staat op het platform, kan reageren op de hulpvraag. De medewerkers die de zorglijn beheren, nemen ook actief contact op met vrijwilligers die in de buurt wonen van de zorgverleners die hulp kunnen gebruiken.

Vrijwillige buurtbewoners springen dan bij om boodschappen te doen, maaltijden te brengen, de hond uit te laten, naar de apotheek te gaan, de was te gaan halen en terugbrengenof als e-buddy voor thuisleerlingen,... - waar zorgverleners in deze hectische tijden niet meer aan toekomen. Helpper brengt de zorgverleners en de vrijwilligers met elkaar in contact en regelt ook meteen de gratis verzekering.

