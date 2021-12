Geen weer om een hond door te jagen, maar probeer je kat maar eens de deur uit te krijgen wanneer het regent, waait of sneeuwt. Ze nestelt zich veel liever op een warm plekje. De winter stelt de gezondheid van je kat dan ook om verschillende redenen op de proef.

Zo is het opletten geblazen met strooizout. Dat irriteert de zoolkussentjes van je kat. En als ze het goedje inslikt, kan het maag- en darmproblemen veroorzaken, zoals braken en diarree. Ook de antivries die je gebruikt om de voorruit van je auto te ontdooien is een gevaarlijk gif voor huisdieren. De geur is aantrekkelijk, maar een theelepel kan je kat al fataal worden omdat het product tot acuut nierfalen kan leiden.

Je kat heeft dan wel een dichte vacht, toch kan er bij lage temperatuur onderkoeling optreden. Jonge, maar ook oudere katten lopen een groter risico omdat zij vaak minder weerbaar zijn. Sommige katten hebben dan de kwalijke gewoonte zich onder de motorkap van een auto te verschuilen, dicht bij de motor. En dat is niet zonder gevaar, want als de auto start kan je huisdier gewond raken of kilometers van huis belanden.

Weet ook dat je kat, als ze vaak met andere katten omgaat en op stap gaat, door de warmte binnen en de vochtigheid buiten het risico loopt op huidproblemen. Vocht en warmte zijn de ideale voedingsbodem voor schimmelinfecties, zoals ringworm, die bijzonder besmettelijk zijn onder katten. Wees daarom alert voor huidletsels bij je kat en een doffe en broze vacht.

Kijk ook uit voor virussen zoals coryza. Dat is zeer besmettelijk en kan bij slecht weer opnieuw de kop opsteken. Er bestaat een vaccin tegen dit virus, maar is je kat niet ingeënt, dan zal ze in een eerste fase last krijgen van een infectie van de bovenste luchtwegen. Volgt er dan geen goede behandeling, dan kunnen er complicaties optreden.

Door al dat cocoonen bij slecht weer, gaat je kat ook minder bewegen, is ze minder actief en loopt ze vaker langs haar eetbakje, een combinatie die haar gezondheid kan schaden. Zorg er daarom voor dat je kat tijdens de winter niet te veel bijkomt.

Zo is het opletten geblazen met strooizout. Dat irriteert de zoolkussentjes van je kat. En als ze het goedje inslikt, kan het maag- en darmproblemen veroorzaken, zoals braken en diarree. Ook de antivries die je gebruikt om de voorruit van je auto te ontdooien is een gevaarlijk gif voor huisdieren. De geur is aantrekkelijk, maar een theelepel kan je kat al fataal worden omdat het product tot acuut nierfalen kan leiden. Je kat heeft dan wel een dichte vacht, toch kan er bij lage temperatuur onderkoeling optreden. Jonge, maar ook oudere katten lopen een groter risico omdat zij vaak minder weerbaar zijn. Sommige katten hebben dan de kwalijke gewoonte zich onder de motorkap van een auto te verschuilen, dicht bij de motor. En dat is niet zonder gevaar, want als de auto start kan je huisdier gewond raken of kilometers van huis belanden. Weet ook dat je kat, als ze vaak met andere katten omgaat en op stap gaat, door de warmte binnen en de vochtigheid buiten het risico loopt op huidproblemen. Vocht en warmte zijn de ideale voedingsbodem voor schimmelinfecties, zoals ringworm, die bijzonder besmettelijk zijn onder katten. Wees daarom alert voor huidletsels bij je kat en een doffe en broze vacht. Kijk ook uit voor virussen zoals coryza. Dat is zeer besmettelijk en kan bij slecht weer opnieuw de kop opsteken. Er bestaat een vaccin tegen dit virus, maar is je kat niet ingeënt, dan zal ze in een eerste fase last krijgen van een infectie van de bovenste luchtwegen. Volgt er dan geen goede behandeling, dan kunnen er complicaties optreden. Door al dat cocoonen bij slecht weer, gaat je kat ook minder bewegen, is ze minder actief en loopt ze vaker langs haar eetbakje, een combinatie die haar gezondheid kan schaden. Zorg er daarom voor dat je kat tijdens de winter niet te veel bijkomt.