Helft van Vlamingen houdt geen rekening met herkomst van voeding

Lokaal kopen is hip tegenwoordig, maar uit het onderzoek van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) blijkt dat het toch nog niet helemaal ingeburgerd is. Zo is de Vlaming amper bewust van de herkomst van de producten die hij eet en drinkt. De helft van de consumenten zegt er geen idee van te hebben, bij jongeren tot 35 jaar gaat het om 65 procent en bij 55-plussers om 35 procent. Zo denkt 48 procent van de Vlamingen dat Pink Lady een Belgische appelsoort is. Verder is het juiste seizoen van vissen, groente- en fruitsoorten niet goed gekend.

Kiezen voor Belgisch of toch niet?

Wie wel bezig is met de herkomst van voeding, verkiest vaak lokale producten. Deze groep zegt in 74 procent van de gevallen geneigd te zijn om voor een product van Belgische oorsprong te kiezen. Het gaat in de eerste plaats om eieren, bier, groenten, vlees, aardappelen en melk.

Hoewel 81 procent van de ondervraagden zegt trots te zijn op de Belgische producten, is slechts 19 procent echt chauvinistisch op culinair gebied. Er zijn nochtans heel wat voordelen aan koken met producten van bij ons, stelt VLAM. De lokale economie wordt gesteund, er is een bepekte impact op het milieu en de producten zijn vers en kwalitatief, want er zijn doorgedreven controles.

Ten slotte blijkt nog dat de Belgische keuken de Vlaming na aan het hart ligt en dat 93 procent het jammer zou vinden mocht die verloren gaan. Toch noemt slechts 54 procent zich een echte voorvechter van de Belgische keuken. "De Vlaming zou ook best wat trotser mogen zijn op onze rijke culinaire traditie", besluit VLAM.

Het centrum ontwikkelde een test waarmee Vlamingen kunnen nagaan hoe chauvinistisch ze zijn op culinair vlak. De onlinetest is terug te vinden op de website www.lekkervanbijons.be.