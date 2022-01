Bijna de helft (48 %) van de particuliere autobezitters is van plan om als volgende wagen een elektrische of hybride wagen te kopen. Dat blijkt uit de resultaten van een bevraging van 1.057 Belgen door consultancybureau Deloitte.

Van de ondervraagden geeft 10 procent aan voor een volledig elektrische auto te zullen kiezen, 35 procent voor een hybride wagen en 3 procent voor alternatieven zoals waterstof.

Wel zou 48 procent van de Belgen (vorig jaar was dat nog maar 33 procent) die een elektrische wagen overwegen, die beslissing heroverwegen als elektriciteit even duur zou worden als fossiele brandstoffen. "De prijs weegt dus nog steeds zwaarder door in de aankoopbeslissing dan bezorgdheid over de klimaatverandering", stelt Deloitte vast.

Een andere belangrijke afknapper voor de elektrische auto blijft de meerprijs van zo'n wagen. Die blijkt nog steeds een kwart duurder dan een vergelijkbare wagen met verbrandingsmotor. Ook het rijbereik blijft een belangrijke rol spelen. De Belgische consument verwacht een bereik van 626 km voor een volledig opgeladen elektrische auto, wat gelijkloopt met de verwachtingen in de buurlanden.

Als belangrijkste drijfveer om voor een elektrische wagen te kiezen verwijst 58 procent naar klimaatverandering en 37 procent naar bezorgdheid om de eigen gezondheid. Voor 39 procent zijn hogere belastingen op verbrandingsmotoren en voor 29 procent stimuleringsmaatregelen van de overheid een reden om over te schakelen op elektrisch rijden.

Uit de bevraging blijkt voorts dat de auto koning blijft bij de Belgen. "Hun eigen auto is nog steeds hun favoriete vervoermiddel", aldus Deloitte. "Slechts 7 procent gebruikt nooit een auto en slechts 10 procent verplaatst zich dagelijks met het openbaar vervoer, terwijl 26 procent er nooit gebruik van maakt. covid-19 heeft een iets grotere impact gehad op het koopgedrag van jonge consumenten: 51 procent van de 18- tot 34-jarigen zegt dat ze door covid-19 overwegen een auto te kopen om het openbaar vervoer te vermijden."

