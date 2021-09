De onlineverkoop van voedingsproducten is in opmars in ons land, zo blijkt uit de jongste statistieken van BeCommerce, de Belgische vereniging van e-commercebedrijven. Voedingsproducten (waaronder ook dierenvoeding, red.) kende een stijging met maar liefst 51 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Het meest populair bij de webshops in België zijn opnieuw diensten, zoals reizen of evenementen. Die maken meer dan een derde (37 procent) van alle online uitgaven uit in ons land. Vorig jaar was er nog een sterke daling (tot 10 procent), want door de coronapandemie waren heel wat evenementen afgelast en waren reizen verboden of afgeraden.

Anderzijds ging de Belg de voorbije maanden weer meer naar een fysiek verkooppunt voor grote huishoudmiddelen, aldus BeCommerce.

Consument vindt weg naar online shoppen

Globaal gaan de uitgaven in webshops in België nog altijd in stijgende lijn. Voor de eerste zes maanden noteerde BeCommerce 5,56 miljard euro aan online uitgaven. In dezelfde periode vorig jaar, toen door de lockdown heel wat winkels gesloten moesten blijven, gaf de Belg online 5,1 miljard euro uit. "We merken al enkele jaren dat steeds meer consumenten hun weg vinden naar het online shoppen. De coronapandemie en de bijbehorende sluiting van fysieke winkels zorgde voor een extra boost. Deze trend zet zich nog door nu het gewone leven weer op gang komt", klinkt het. De belangrijkste reden is het gemak om van thuis uit te bestellen. Grootste drempel blijven de verzendkosten.

De Belg maakt bij zijn online aankoop steeds meer gebruik van de smartphone. Die is nu al goed voor een kwart, voornamelijk voor goedkopere aankopen of impulsaankopen, klinkt het. De laptop blijft met 38 procent het populairste platform voor online aankopen.

De meeste betalingen, 4 op de 10, gebeuren met Bancontact. Op de tweede plaats staat de kredietkaart - voor duurdere uitgaven staat die nog op de eerste plaats. Op de derde plaats staat PayPal, goed voor 10 procent.

