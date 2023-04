1 op de 2 Belgen doet zijn koffiezetapparaat, stofzuiger, wasmachine, muziekinstallatie of een ander elektrotoestel dat gebreken vertoont eerder weg dan het te (laten) repareren. Dat blijkt uit een rondvraag van elektrowinkel Vanden Borre bij 2.000 Belgen.

De Belg springt weinig duurzaam om met elektronische apparaten die niet meer goed werken. Vooral kleine elektrotoestellen zoals strijkijzers of koffieapparaten belanden al snel in de vuilnisbak. Voor 63% van de Belgen speelt het financiële kostenplaatje een belangrijke rol: zij gaan er vanuit dat een reparatie te veel geld kost en overwegen daarom de mogelijkheid niet eens. En het is net die redenering die Vanden Borre wil aanpakken.

Bijna helft van de Belgen kan niet onderhouden

Belgen die hun apparaat niet laten herstellen, geven daar in 4 op de 10 gevallen als reden voor dat ze niet kunnen inschatten of een apparaat wel te repareren valt. Maar ook hoe ze een apparaat goed moeten onderhouden, is voor veel Belgen een vraagteken: 47% zegt geen idee te hebben hoe ze dat moeten doen. Vooral jongeren (jonger dan 34) geven aan dit niet te weten. Nochtans kunnen goed onderhouden elektronische apparaten volgens Vanden Borre nog lang meedraaien.

"1 op de 2 pannes kan vermeden worden door een elektrotoestel beter te onderhouden", zegt Stefanie Soetens van Vanden Borre. "Door bijvoorbeeld je wasmachine zelf regelmatig een onderhoudsbeurt te geven, zal hij op termijn ook langer meegaan. En in de meeste gevallen is het ook beter voor de portefeuille, als je toestel langer meegaat."

Nieuwe consumentenrechten voor gemakkelijke en aantrekkelijke reparaties

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel aangenomen betreffende gemeenschappelijke regels ter bevordering van de reparatie van goederen, dat zal leiden tot besparingen voor de consument en de doelstellingen van de Europese Green Deal zal ondersteunen door onder meer de hoeveelheid afval te verminderen. De afgelopen decennia werd bij producten met gebreken vaak de voorkeur gegeven aan vervanging boven reparatie en werden consumenten onvoldoende gestimuleerd om na afloop van de wettelijke garantie hun goederen te laten repareren. Het voorstel zal het voor consumenten gemakkelijker en kosteneffectiever maken om goederen te laten repareren in plaats van ze te laten vervangen. Bovendien zal een grotere vraag de reparatiesector een boost geven en tegelijkertijd producenten en verkopers ertoe aanzetten duurzamere bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

Het voorstel zal ervoor zorgen dat meer producten worden gerepareerd binnen de wettelijke garantieperiode en dat consumenten gemakkelijker en goedkoper technisch herstelbare producten (zoals stofzuigers of binnenkort tablets en smartphones) kunnen laten repareren wanneer de wettelijke garantieperiode is verstreken of wanneer het goed door slijtage niet meer functioneert.

Nieuwe maatregelen

Het voorstel introduceert een nieuw "recht op reparatie" voor consumenten, zowel binnen als buiten de wettelijke garantieperiode.

Binnen de wettelijke garantieperiode moeten verkopers reparatie aanbieden, behalve wanneer dit duurder is dan vervanging.

Buiten de wettelijke garantieperiode zullen consumenten over een nieuwe reeks rechten en instrumenten beschikken, waardoor "reparatie" een gemakkelijke en toegankelijke optie zal worden:

het recht voor consumenten om te eisen dat producenten overgaan tot reparatie van producten die volgens de EU-wetgeving technisch te repareren zijn, zoals wasmachines of televisies;

de verplichting voor producenten om consumenten te informeren over de producten die door de producenten zelf moeten worden gerepareerd;

een online reparatieplatform om consumenten in contact te brengen met reparateurs en verkopers van gerepareerde goederen in hun buurt;

een Europees reparatie-informatieformulier dat consumenten bij elke reparateur kunnen opvragen, waardoor de reparatievoorwaarden en -prijzen transparanter worden en het voor consumenten gemakkelijker wordt reparatieaanbiedingen te vergelijken;

er zal een Europese kwaliteitsnorm voor reparatiediensten worden ontwikkeld om consumenten te helpen reparateurs te vinden die kwaliteitsvol werk leveren.

