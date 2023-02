Velen geloven dat hun huisdier geen tijdsbesef heeft. Maar is dat wel zo? Of is het eerder een hardnekkig vooroordeel? En wat met het overschakelen naar het zomeruur: heeft dit invloed op het gedrag van je huisdier?

De realiteit is dat honden en katten wel degelijk besef hebben van de tijd, zelfs een pak beter dan wijzelf! Want als wij weten dat er 30 minuten zijn verstreken en geen 20, dan is dat omdat we voortdurend de klok of onze smartphone raadplegen. Dieren daarentegen zijn gevoelig gebleven voor de elementen in hun omgeving die hen informeren over ruimte en tijd: buitenlicht, het lawaai van de buurt, het verkeer op straat, de gewoonten van hun baasjes, enz. Door al deze externe factoren te observeren en te analyseren, weten ze veel meer dan je denkt. Uiteraard merken ze het verschil niet tussen 10 en 15 minuten, maar wel tussen een kwartier en een uur. Of tussen twee uur en acht uur! Zo zijn ze er zich van bewust dat er in acht uur veel meer gebeurt dan in twee uur.

De vreugde van je hond als hij je weerziet, heeft niets te maken met de duur van je afwezigheid.

Soms denken baasjes dat hun hond geen tijdsbesef heeft omdat hij hen altijd even enthousiast verwelkomt, of ze nu vijf minuten of een dag zijn weggeweest. Maar hun enthousiasme bij dat weerzien heeft niets te maken met hoeveel tijd er ondertussen is verstreken. Want toen je vertrok, kon je hond niet voorzien hoe lang je weg zou blijven. Als je terug bent is je hond dus gewoon heel blij, omdat zijn liefde voor jou oprecht en onvoorwaardelijk is en hij dat niet kan verbergen, ook al ging je maar kort de deur uit.

De overschakeling van het winter- naar het zomeruur heeft enkel in bepaalde omstandigheden gevolgen. Is je huisdier bijvoorbeeld gewend om zijn maaltijd altijd op een vast tijdstip te krijgen, dan zal het hem zeker storen dat dit tijdstip van de ene op de andere dag met een uur wordt verschoven. Daarom verschuif je zijn etensuur best elke dag met tien minuten, in plaats van ineens met een uur. Of doorbreek de gewoonte om op vaste tijden eten te geven, want dat is eigenlijk een uitvinding van baasjes!

Met dank aan Julie Willems, gedragstherapeut.

