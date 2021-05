37 % van de Belgische werknemers overweegt om in de komende twaalf maanden een carrièreswitch te maken. De meesten onder hen (20 %) willen een heel andere job in een heel andere sector.

Deze opmerkelijke cijfers komen uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta en jobsite StepStone bij 3.000 werknemers. De cijfers tonen aan dat er - na de coronadip in 2020 - dit jaar opnieuw sprake is van een hogere jobmobiliteit op de arbeidsmarkt.

Carrièreswitch

Tijdens de eerste lockdown dook de jobmobiliteit in ons land naar het laagste niveau sinds tien jaar. Door de economische onzekerheid gingen werknemers niet (meer) op zoek naar een nieuwe job en klampten ze zich vast aan de baan die ze hadden. Maar nu komt er terug meer beweging op de arbeidsmarkt, tonen de resultaten van het onderzoek.

37 % van de Belgische werknemers denkt aan een carrièreswitch binnen het jaar. 1 op 5 denkt daarbij aan een andere functie in een andere sector - een grondige switch dus - en 13 % overweegt over te stappen naar een gelijkaardige job in een andere sector. 4 % denkt na over een verandering van statuut: van werknemer naar zelfstandige, of omgekeerd. 12 % van de Belgen wil het komende jaar niet van functie, maar wel van werkgever veranderen.

Meer sollicitaties

Heel wat Belgen blijven ook niet (meer) bij de pakken zitten. 45 % heeft de laatste zes maanden minstens één keer gereageerd op een vacature, een jaar geleden - tijdens de eerste coronagolf - was dat maar 34 %, in 2019 44 %. De meesten zijn overigens erg optimistisch over hun kansen op een nieuwe job: 46 % verwacht nu snel een andere, minstens evenwaardige job te zullen vinden als ze daarvoor zouden gaan.

Nele Ronsmans, experte talent & ontwikkeling: "Bedrijven kunnen er best alert voor zijn dat medewerkers niet verlamd zijn door onzekerheid en dat zij hun kansen elders durven wagen. Bedrijven zullen waakzaam moeten zijn om hun beste talenten te behouden. Een goed begin is transparantie communicatie, over bijvoorbeeld thuiswerk en over de mogelijkheden om nieuwe uitdagingen te krijgen. De meeste medewerkers willen weten waar ze aan toe zijn na een coronajaar."

Thuiswerk is door corona een belangrijk thema geworden bij sollicitaties: 58 % van de werknemers houdt er rekening mee bij de keuze van een nieuwe werkgever.

Nele Ronsmans: "Opvallend én iets om rekening mee te houden: medewerkers die het afgelopen jaar niet de kans kregen om thuis te werken, solliciteerden meer (68 %) dan zij die wel die kans kregen (30 %). Degenen die tijdens de coronacrisis vaak naar kantoor moeten, overwegen ook vaker een switch van sector (63 % tegenover 44 %). Bedrijven weten dus waarop ze moeten inzetten, ook na corona. De hybride werkvorm, een combinatie van thuiswerk en werk op kantoor, is de toekomst."

Deze opmerkelijke cijfers komen uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta en jobsite StepStone bij 3.000 werknemers. De cijfers tonen aan dat er - na de coronadip in 2020 - dit jaar opnieuw sprake is van een hogere jobmobiliteit op de arbeidsmarkt. Tijdens de eerste lockdown dook de jobmobiliteit in ons land naar het laagste niveau sinds tien jaar. Door de economische onzekerheid gingen werknemers niet (meer) op zoek naar een nieuwe job en klampten ze zich vast aan de baan die ze hadden. Maar nu komt er terug meer beweging op de arbeidsmarkt, tonen de resultaten van het onderzoek.37 % van de Belgische werknemers denkt aan een carrièreswitch binnen het jaar. 1 op 5 denkt daarbij aan een andere functie in een andere sector - een grondige switch dus - en 13 % overweegt over te stappen naar een gelijkaardige job in een andere sector. 4 % denkt na over een verandering van statuut: van werknemer naar zelfstandige, of omgekeerd. 12 % van de Belgen wil het komende jaar niet van functie, maar wel van werkgever veranderen.Heel wat Belgen blijven ook niet (meer) bij de pakken zitten. 45 % heeft de laatste zes maanden minstens één keer gereageerd op een vacature, een jaar geleden - tijdens de eerste coronagolf - was dat maar 34 %, in 2019 44 %. De meesten zijn overigens erg optimistisch over hun kansen op een nieuwe job: 46 % verwacht nu snel een andere, minstens evenwaardige job te zullen vinden als ze daarvoor zouden gaan.Nele Ronsmans, experte talent & ontwikkeling: "Bedrijven kunnen er best alert voor zijn dat medewerkers niet verlamd zijn door onzekerheid en dat zij hun kansen elders durven wagen. Bedrijven zullen waakzaam moeten zijn om hun beste talenten te behouden. Een goed begin is transparantie communicatie, over bijvoorbeeld thuiswerk en over de mogelijkheden om nieuwe uitdagingen te krijgen. De meeste medewerkers willen weten waar ze aan toe zijn na een coronajaar."Thuiswerk is door corona een belangrijk thema geworden bij sollicitaties: 58 % van de werknemers houdt er rekening mee bij de keuze van een nieuwe werkgever.Nele Ronsmans: "Opvallend én iets om rekening mee te houden: medewerkers die het afgelopen jaar niet de kans kregen om thuis te werken, solliciteerden meer (68 %) dan zij die wel die kans kregen (30 %). Degenen die tijdens de coronacrisis vaak naar kantoor moeten, overwegen ook vaker een switch van sector (63 % tegenover 44 %). Bedrijven weten dus waarop ze moeten inzetten, ook na corona. De hybride werkvorm, een combinatie van thuiswerk en werk op kantoor, is de toekomst."