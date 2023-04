Gemeenten die meer groen overwegen, kunnen voortaan een 'pop-upbos' van twintig bomen lenen om eens te kijken welk effect dat heeft. Het gaat om een project van de Belgische organisatie BOS+.

"Trees Please" heet het nieuwe project: vanaf mei kunnen lokale besturen hun gemeente vergroenen met het mobiele pop-upbos. BOS+ lanceert de campagne om gemeenten en inwoners te tonen hoe hun buurt eruit kan zien wanneer er meer ruimte gemaakt wordt voor groen.

Het concept is simpel: een gemeente leent twintig dagen lang twintig bomen en tovert zo een parkeerplaats of grijze uithoek om tot een groene oase. Buurtbewoners kunnen proeven van een nieuwe en duurzame invulling van de publieke ruimte, en ook de gezondheidsvoordelen van meer bomen in de stad worden belicht.

"Terwijl de nood aan stadsgroen groter is dan ooit, blijven onze straten nog te veel ingericht voor koning auto", zegt Eva Forceville van Bos+ "Zo verliezen we duizenden hectaren aan parkeerruimte en infrastructuur, die we niet kunnen inzetten voor broodnodig groen. Gelukkig zien we steeds meer gemeenten de shift maken naar meer deelmobiliteit, openbaar vervoer of zachte mobiliteit. Trees Please wil hen daarin ondersteunen en stimuleren. Zo creëren we letterlijk ruimte voor een groenere toekomst."

Gezondheid

Bomen verbeteren onze fysieke gezondheid door ozon en fijnstof uit de lucht te halen. Een flinke beuk neemt meer dan een kilogram fijnstof per jaar op. Maar ook onze mentale gezondheid heeft er baat bij. Bomen temperen lawaai, verzachten stress door groene rustpunten te creëren en bevorderen sociale interactie op straat.

Daar komt nog bij dat ze het 'hitte-eiland effect' afremmen. Dit fenomeen duidt op de gemiddeld hogere temperatuur in een stedelijk gebied dan in het omliggende landelijk gebied. Nu we steeds vaker met erg warme zomers te maken hebben, waarbij het hitte-eilandeffect hoog oploopt, wordt de nood aan meer groen almaar prangender, zegt Bos+

3 - 30 - 300

De organisatie verwijst naar de vuistregel van professor Urban Forestry Cecil Konijnendijk. Die stelt dat elke woning zicht moet hebben op drie bomen, elke buurt voor 30 procent bedekt moet zijn met boomkruinen, en elke burger toegang moet hebben tot een park of groenzone op 300 meter wandelafstand.

Door straten en pleinen te vergroenen kunnen gemeenten alvast tegemoetkomen aan de eerste twee regels. En om daarvoor plaats te maken, moet gekeken worden naar de vele ruimte die momenteel voor koning auto wordt opgeofferd, zegt Forceville. Want volgens de Vlaamse Bouwmeester bestaan voor elke wagen in Vlaanderen gemiddeld twee parkeerplaatsen die, inclusief aangrenzende rijweg, elk zo'n 30 vierkante meter in beslag nemen. "Dat geeft een totale verharde oppervlakte van 24.000 hectare, en dat voor auto's die het grootste deel van de tijd gewoon stilstaan."

