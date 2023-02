Het project Kadet van Odisee hogeschool zoekt grootouders van ernstig of langdurig zieke kleinkinderen om een ondersteuningstool uit te testen. Bedoeling is dat de grootouders samen met de broer of zus van het zieke kleinkind aan de slag gaan met het praat- en doeboek Kadet.

"Wanneer een kind zwaar ziek wordt, heeft dat een impact op de hele familie: de ouders, broers en zussen, maar ook op de grootouders", zegt dr. Maaike Jappens, socioloog en onderzoeker aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van de Odisee Hogeschool. "Ze zijn emotioneel erg betrokken, maar staan vaak ook in voor de zorg van zowel het zieke kleinkind als van de broers en zussen. Want wanneer de ouders met het zieke kindje naar het ziekenhuis moeten bijvoorbeeld, vangen zij de andere kleinkinderen op."

Behalve het verdriet dat ze voelen om hun zwaar zieke kleinkind én om de ouders - hun eigen kinderen -, die met die moeilijke situatie moeten omgaan, maken grootouders zich ook zorgen om de broers en zussen (de brussen) van het zieke kind. "Ze vangen hen vaker op en ze zien wat de situatie met hen doet. Ze zien hen worstelen met gevoelens zoals angst en onzekerheid en met vragen waarop ze niet altijd weten wat te antwoorden", aldus dr. Jappens. "Dat zijn soms moeilijke vragen. Wat gaat er gebeuren met mijn broer? Gaat mijn zus ooit terug beter worden? Voor grootouders is het niet altijd vanzelfsprekend die vragen te beantwoorden of het gesprek over gevoelens en emoties met hun kleinkind aan te gaan."

Om zulke moeilijke gesprekken op gang te brengen en gemakkelijker te maken voor zowel de grootouders als het kleinkind, heeft het project Kadet nu een praat- en doeboekje ontwikkeld voor grootouders en brussen. Aan de hand van gesprekstips en opdrachtjes helpt het grootouders en kleinkinderen te praten over thema's als: kan ik verdrietig en blij zijn tegelijkertijd? De onderzoekers zoeken grootouders die dit boekje samen met de zus of broer (4 tot 10 jaar) van hun zieke kleinkind willen uittesten.

Meer informatie over het onderzoeksproject vind je op odisee.be/kadet of via delphine.maes@odisee.be of 0478 05 67 57

