Gezinsbond voert campagne voor meer gezinsvriendelijkheid op de werkvloer

Gezinsbond stimuleert met de nieuwe campagne bedrijven en organisaties die gezinsvriendelijk willen ondernemen. Op de nieuwe website www.gezinophetwerk.be vinden bedrijven tips om mee aan de slag te gaan en goeie voorbeelden van bedrijven die er al mee bezig zijn. Bedrijven met een gezinsvriendelijk personeelsbeleid kunnen ook het campagnecharter ondertekenen. Zo'n 80 bedrijven uit heel verschillende sectoren - goed voor meer dan 110.000 werknemers - deden dat al en maken zich op die manier bekend als gezinsvriendelijke organisatie bij het eigen personeel en eventuele nieuwe werknemers.

Gezinsvriendelijke werkvloer heeft veel voordelen

"Heel veel bedrijven nemen al gezinsvriendelijke maatregelen, dat stellen we vast uit een bevraging die we deden bij de bijna 80 bedrijven en organisaties die ons campagnecharter ondertekenden. We juichen dat heel hard toe, want medewerkers die gezin en werk goed kunnen combineren, zijn gelukkiger, efficiënter en productiever. Ze zien er ook niet tegenop om af en toe eens een tandje bij te steken", zegt Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

De maatregelen die bedrijven treffen, zijn meestal heel verschillend en op maat van verschillende doelgroepen: voor de jonge papa's die deelnemen aan de zorg of het huishouden, voor ouders die zorgen voor hun ouders of voor een kind met een beperking of grootouders die af en toe instaan voor de opvang van de kleinkinderen.

"Elk bedrijf, groot of klein en ongeacht de samenstelling, kan werk maken van een gezinsvriendelijk personeelsbeleid. Het zou goed zijn mocht de overheid ook bijkomende maatregelen nemen om flexibiliteit op maat van het gezin mogelijk te maken voor zelfstandigen", aldus Kurt Jacobs van de Gezinsbond.

Maatregelen kunnen klein en groot zijn

De meeste gezinsvriendelijke maatregelen kosten geen geld. Vaak komt het neer op het invoeren van een flexibiliteit op maat van de werknemer: meer keuzevrijheid in werkuren, in verlof, telewerk mogelijk maken, positief reageren op gezinsuitbreiding bij een personeelslid... Er zijn ook maatregelen die wel geld kosten: een bijdrage in de opvangkosten, een paar dagen betaald familiaal verlof, een geboortegeschenk, een strijkdienst of een bedrijfscrèche... Een balans opmaken tussen wat de noden zijn van de werknemers en wat haalbaar is voor de organisatie of voor de balans werk-gezin van de zaakvoerder zelf is meestal de eerste stap voor een gezinsvriendelijke werkgever.

Philippe Vanassche, zaakvoerder bij Korazon, en software-ontwikkelaar die het charter reeds ondertekende:"Wij zijn een bedrijf met voornamelijk mannen, maar ook zij kiezen er, net als de vrouwen hier, bewust voor om ouderschapsverlof en familiaal verlof op te nemen, en passen hun werkuren aan in functie van hun gezin. Je voelt heel hard dat werknemers vandaag nood hebben aan een goed evenwicht tussen werk en gezin en we proberen daar zo goed mogelijk rekening mee te houden."

Ilse Waumans, directeur P&O bij het AZ Nikolaas: "Werkgevers en werknemers denken dat er wondermiddelen nodig zijn om gezinsvriendelijk te zijn, maar het is vooral een kwestie van luisteren naar medewerkers en kijken wat er mogelijk is. Wij werkten vooral aan een aanbod van diverse kleine en grote maatregelen waardoor er voor alle medewerkers keuzemogelijkheden zijn. Zo hebben we hier een crèche voor de jonge gezinnen, een vakantiekinderopvang in de zomermaanden, flexibele werktijden voor andere medewerkers, zijn jobtimewijzigingen zeer courant en is zelfs telewerk occasioneel voor verpleegkundigen mogelijk."