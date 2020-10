Ziek zijn in tijden van covid-19 is niet evident. Wij zijn op zoek naar mensen die willen getuigen over hoe ze hiermee omgaan.

Heb je af te rekenen met een chronische aandoening, ben je aan het revalideren, ben je plots ziek geworden of heb je klachten en weet je niet goed of je daarmee nu wel naar de (huis)arts moet? Ziek zijn in tijden van Covid -19 is niet evident. Tijdens de eerste golf werd al heel wat zorg uitgesteld.

Ook nu komen reguliere behandelingen en niet-dringende zorg onder druk. Wij zijn op zoek naar mensen die willen getuigen over hoe ze hiermee omgaan. Wat is er veranderd? Hoe hou je de moed erin ? Kunnen behandelingen nog doorgaan en hoe verloopt het contact met de zorgverleners?

Wij kijken uit naar jullie reacties en ervaringen. Mailen naar Kari.van.hoorick@plusmagazine.be

