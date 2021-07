De drie gewestelijke ministers van Dierenwelzijn stellen de gegevens van de eigenaars van honden en katten op DogID en CatID drie weken lang open voor de hulpdiensten. Dat moet het voor hen makkelijker maken om dieren die verloren raakten tijdens het noodweer van vorige week te herenigen met hun baasjes.

Door de overstromingen van eind vorige week in grote delen van het land zijn heel wat honden en katten verloren gelopen. De hulpdiensten kunnen via de online databanken DogID en CatID op zoek gaan naar de eigenaren van die dieren, als ze tenminste gechipt zijn, maar die procedure loopt sinds 1 mei wat moeilijker omdat alle gegevens geanonimiseerd werden. Dat is het gevolg van de Europese GDPR-regelgeving.

Om alles nu toch wat vlotter te laten verlopen stelt Zetes, de beheerder van de platformen van Dog- en CatID, de contactgegevens op vraag van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) nu drie weken lang open. Daarnaast wordt aan de helpdesks van de databanken in kwestie ook gevraagd om extra soepel om te springen met de vele vragen die binnenkomen als gevolg van de overstromingen.

Door de overstromingen van eind vorige week in grote delen van het land zijn heel wat honden en katten verloren gelopen. De hulpdiensten kunnen via de online databanken DogID en CatID op zoek gaan naar de eigenaren van die dieren, als ze tenminste gechipt zijn, maar die procedure loopt sinds 1 mei wat moeilijker omdat alle gegevens geanonimiseerd werden. Dat is het gevolg van de Europese GDPR-regelgeving.Om alles nu toch wat vlotter te laten verlopen stelt Zetes, de beheerder van de platformen van Dog- en CatID, de contactgegevens op vraag van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) nu drie weken lang open. Daarnaast wordt aan de helpdesks van de databanken in kwestie ook gevraagd om extra soepel om te springen met de vele vragen die binnenkomen als gevolg van de overstromingen.