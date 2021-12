De Lijn voorziet elk jaar een bijzondere dienstregeling met oud en nieuw. Maar helaas houdt corona ons nog steeds bezig. Gezien de geldende coronamaatregelen met o.m. de sluiting van de horeca om 23 uur en de beslissingen van verschillende lokale besturen om geen grote evenementen zoals vuurwerk te organiseren, is er dit jaar geen feestvervoer. Maar De Lijn blijft klaarstaan voor haar reizigers.

De Lijn blijft klaarstaan voor haar reizigers en doet er alles aan om ze comfortabel naar hun bestemming te brengen. Zo zorgt De Lijn ervoor dat er in alle regio's wel vervoer is dat beantwoordt aan de lokale noden. De reizigers kunnen voor maar 4 euro op oudejaarsnacht en nieuwjaar onbeperkt gebruik maken van het openbaar vervoer.

Het aanbod per provincie

De Lijn raadt haar reizigers aan om voor al hun verplaatsingen de routeplanner te raadplegen via de De Lijn-app of de website.

Antwerpen : op het Antwerpse stadsnetwerk rijden de lijnen volgens de gewone vakantiedienstregeling. De trams blijven rijden tot 00.30 uur. Ook voor het streekvervoer is er geen speciaal feestvervoer, de bussen rijden volgens de normale vakantiedienstregeling.

Oost-Vlaanderen: de bussen in de streek en de stadsnetten van Sint-Niklaas en Aalst rijden hun laatste rit tussen 20 uur en 21 uur. In Gent rijden de reguliere bussen tot 20 uur. Tussen 20 uur en 23 uur voorziet De Lijn een apart aanbod en van 23 uur tot 1 uur is het nachtnet actief.

West-Vlaanderen: de laatste Kusttrams vertrekken omstreeks 2.30 uur à 3 uur. In de regio's Brugge en Oostende kan je tot rond 1.30 uur mee met de oudejaar-avondnetten. De streekbussen rijden tot ongeveer 20.30 uur. Gratis openbaar vervoer (zonder vervoerbewijs) enkel op het Brugs grondgebied vanaf 31 december 4.50 uur 's morgens tot en met 1 januari 7.30 uur 's morgens.

Vlaams-Brabant: in Leuven rijden de bussen volgens de vakantiedienstregeling. De Leuvense nachtbussen rijden tot 2.30 uur. In de Vlaamse Rand rijden de bussen ook volgens de vakantiedienstregeling, weliswaar met extra nachtritten op drie lijnen in de noord- en westrand (282, 214 en 128). Tot slot rijdt nachtbuslijn 620 zoals gewoonlijk de hele nacht lang.

Limburg: in Limburg rijden de bussen volgens de vakantiedienstregeling.

Reizen voor maar 4 euro, zo vaak je wil

Gedurende de jaarwisseling kunnen de reizigers gebruik maken van een oudejaarsticket, sms-oudejaarsticket of m-ticket oudejaarsnacht. Voor maar 4 euro maken ze zoveel verplaatsingen als ze willen. Deze tickets zijn geldig vanaf 31 december 2021 om 18 uur tot en met 1 januari 2022 om 23.59 uur, op alle bussen en trams van De Lijn (uitgezonderd de Limburgse snellijnen).

Oudejaarsticket : het oudejaarsticket is te koop in de Lijnwinkels en in de ticketautomaten aan sommige haltes in de grotere steden.

Sms-oudejaarsticket : door 'EVENT' te sms'en naar 4884 kunnen de reizigers een dergelijk ticket aanschaffen (4 euro + 0,15 euro mobiele operatorkost).

M-ticket oudejaarsnacht: reizigers kunnen dit ticket aankopen door in te loggen op hun account via de website (via de app is dit ticket niet beschikbaar). Op onze website dient de reiziger zijn m-vervoerbewijs te activeren voor hij in het voertuig stapt.

